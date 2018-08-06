Reuters: «Газпром» прекратил одалживать деньги из-за спора с «Нафтогазом»

«Газпром» же 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения «транзитного» решения. Однако «Нафтогаз Украины» 19 июня заявил, что получил разрешение Коммерческого суда Лондона на заморозку активов «Газпрома» в стране для обеспечения решения Стокгольмского арбитражного суда.

По мнению одного из источников агентства, вердикт лондонского суда вызвал обеспокоенность западных банков, которые традиционно работают с «Газпромом». Они опасаются, что средства, которые компания сможет привлечь в ходе программы заимствований, также могут быть заморожены. Кроме того, компания столкнулась с более высокими затратами по займам и длительной неопределенностью в связи с судебным разбирательством, отмечают источники.

Другой источник сообщил, что «Газпром» планировал в середине июня провести встречу с инвесторами, чтобы оценить потенциальный спрос на евробонды в фунтах стерлингов. Однако встреча была отменена за несколько дней до объявления решения британского суда, сказал источник. Еще два собеседника агентства рассказали, что «Газпром» также собирался выпустить осенью евробонды в евро и иенах, но эти планы тоже зашли в тупик.

Сергея Скрипаля. Кроме того, один из источников отметил, что решение о приостановке программы заимствований отражает обострение отношений между Москвой и Западом из-за санкций США против российских бизнесменов, а также скандала вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ

Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов в конце июня заявлял, что компания планирует исполнить программу заимствований на 2018 год в 417 миллиардов рублей в полном объеме и уже исполнила ее почти на 50%.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам «Газпрома» в Нидерландах.