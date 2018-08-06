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Глава JP Morgan предупредил о росте ставок по гособлигациям США до 5%
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Глава JP Morgan предупредил о росте ставок по гособлигациям США до 5% 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба Аспенского института
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». По мнению председателя совета директоров JP Morgan Chase Джейми Даймона, процентные ставки по гособлигациям США в дальнейшем будут существенно выше текущих уровней.
Руководитель крупнейшего американского банка по объему активов посоветовал «готовиться к более высоким ставкам». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на комментарии Даймона в рамках форума Аспенского института, одного из влиятельных исследовательских центров США.
В частности, как отмечается глава JP Morgan заявил о том, что ставки по 10-летним гособлигациям США могут превысить 5%:
"На мой взгляд, ставки [по 10-летним «трежерис» — прим. ред.] должны составлять 4% уже сегодня. Я бы посоветовал быть готовым к ставкам в 5% или выше — вероятность данного сценария выше, чем многие полагают".
В агентстве Bloomberg отметили, что прогноз главы JP Morgan предполагает возвращение процентных ставок по американским долговым обязательствам к уровням, которые до этого наблюдались перед началом финансового кризиса в США в 2007 г.
Портал «Вести. Экономика» ранее неоднократно публиковал прогнозы и оценки дальнейшего развития фискальной ситуации и долговой нагрузки в США со стороны государственных ведомств, представителей руководства Федеральной резервной системы США, а также глав крупнейших частных фондов.
Представители финансовых элит США сходятся во мнении, что Вашингтон не сможет продолжать увеличивать расходы бюджета, повышать объем госдолга страны, и при этом избежать негативных последствий данных решений в дальнейшем, отмечая такие факторы как потенциально серьезный рост стоимости обслуживания госдолга при одновременном увеличении объема социальных расходов.
После принятия ряда новых мер по стимулированию экономики со стороны администрации Трампа ряд прогнозов, в том числе по росту дефицита бюджета США, уже начали реализовываться раньше, чем ожидалось до этого.
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