Глава JP Morgan предупредил о росте ставок по гособлигациям США до 5%

Фото: Пресс-служба Аспенского института

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». По мнению председателя совета директоров JP Morgan Chase Джейми Даймона , процентные ставки по гособлигациям США в дальнейшем будут существенно выше текущих уровней.

Руководитель крупнейшего американского банка по объему активов посоветовал «готовиться к более высоким ставкам». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на комментарии Даймона в рамках форума Аспенского института, одного из влиятельных исследовательских центров США.

В частности, как отмечается глава JP Morgan заявил о том, что ставки по 10-летним гособлигациям США могут превысить 5%:

"На мой взгляд, ставки [по 10-летним «трежерис» — прим. ред.] должны составлять 4% уже сегодня. Я бы посоветовал быть готовым к ставкам в 5% или выше — вероятность данного сценария выше, чем многие полагают".

агентстве Bloomberg отметили, что прогноз главы JP Morgan предполагает возвращение процентных ставок по американским долговым обязательствам к уровням, которые до этого наблюдались перед началом финансового кризиса в США в 2007 г.

Портал «Вести. Экономика» ранее неоднократно публиковал прогнозы и оценки дальнейшего развития фискальной ситуации и долговой нагрузки в США со стороны государственных ведомств, представителей руководства Федеральной резервной системы США , а также глав крупнейших частных фондов.

Представители финансовых элит США сходятся во мнении, что Вашингтон не сможет продолжать увеличивать расходы бюджета, повышать объем госдолга страны, и при этом избежать негативных последствий данных решений в дальнейшем, отмечая такие факторы как потенциально серьезный рост стоимости обслуживания госдолга при одновременном увеличении объема социальных расходов.

После принятия ряда новых мер по стимулированию экономики со стороны администрации Трампа ряд прогнозов, в том числе по росту дефицита бюджета США, уже начали реализовываться раньше, чем ожидалось до этого.