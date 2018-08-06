Как увеличение НДС на 2% подорвало экономику Британии и почему это может повториться в России

С 1 января 2019 года в России НДС увеличится на 2% — с 18 до 20% соответственно. Уверены, люди, отвечающие за принятие подобных решений, взвесили все аспекты отечественной экономики и учли аналогичный опыт других государств. Об этом опыте и хочется сегодня поговорить (ни в коем случае не умаляя авторитета чиновников).

Дело в том, что в 2011 году в Великобритании НДС увеличили так же, как сейчас намереваются увеличить в РФ, на 2%. Давайте посмотрим, к чему это привело. И да, мы понимаем: экономики маленькой Британии и большой России вряд ли сопоставимы на все сто. Но в ключевых моментах все-таки схожи.

Источник: zen.yandex.ru Как сообщал Daily Mail, крупные корпорации отреагировали мгновенно, повысив цены еще до вступления закона в силу (по прогнозам аналитиков, Россию это ждет в октябре-ноябре).

Так, например, стоимость бытовой техники моментально подскочила на 2-3%, а цены на продукты выросли с 2,7 до 6,3%. Дальше — больше. По некоторым позициям цены на продукты вырастали до 35% (по сравнению с прошлым, на тот момент 2010 годом), что вызвало масштабные общественные волнения и волну шумихи в СМИ.

В 2011 году Всемирный банк отметил четыре ключевых момента, которые повлекло за собой увеличение налога:

снижение роста реального ВВП с 1,69% в 2010 году до 1,45% в 2011 году;

значительное повышение индекса потребительских цен до 4,48% (это, кстати, оказалось даже выше, чем в кризисные 2008 и 2009 годы);

падение розничных продаж — на 1,37% в 2011 году;

рост безработицы — в 2011 году показатель был пиковым и составил 8,04%.

В следующие пять лет Великобритания (экономика которой, напомним, является одной из сильнейших в мире и занимает десятое место в рейтинге государств) бросила все силы на выправление ситуации. Именно эти пять лет стали наиболее тяжелыми после увеличения НДС, так как повышение налога по сути тормозило экономику в целом и негативно сказывалось на уровне жизни британцев.

Вместе с тем в России чиновники рассматривают увеличение НДС как трамплин для совершения экономического рывка, ведь повышение НДС с 18 до 20% будет приносить бюджету РФ дополнительные 620 миллиардов рублей в год.

«Эта мера продуманная и поднимается осознанно. Мы проводим наладку и настройку нашей налоговой системы, чтобы сделать экономический рывок. Это важно сделать быстрее остальных стран. Был выбран вариант, когда повышается НДС, то есть на самом деле получается, что это более выгодный вариант для большинства россиян, потому что НДФЛ остается на рекордно низком для многих стран уровне — 13%. Это большое достижение», — цитирует RT Владислава Гинько , экономиста, эксперта РАНХиГС при президенте России.