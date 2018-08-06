Зарплаты бюджетников демонстрируют рост

Согласно озвученным Мосгорстатом данным, зарплата жителей столицы в мае этого года увеличилась на 10 процентов по сравнению с маем 2017 года.

В целом, как следует из предоставленных данных, растет и среднемесячная зарплата. Так, средний заработок москвича сейчас составляет чуть более 81 тысячи рублей, что, по сравнению с 2017 годом, показывает рост в 13,6 процента.

Как считает доктор экономических наук Александр Сагайдак, рост заработной платы действительно наблюдается.

— Если сравнить реальный показатель увеличения зарплаты, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, получится, что в мае 2018 года он составил 110 процентов от аналогичного показателя 2017 года, то есть виден десятипроцентный рост, — пояснил эксперт.

Однако некоторые аналитики отмечают, что по сравнению с апрелем 2018 года в мае заработная плата москвича была чуть меньше. Этому, говорит Александр Сагайдак , есть объяснение.

— Если взглянуть на календарь, то видно, что почти 30 процентов месяца — праздничные дни. Это Первомай, День Победы, на которые в нынешнем году выделено почти 10 дней. Значит, предприятия выплачивают меньшие деньги — это больше заметно тем, у кого оплата сдельная. Но уже в июне и июле люди увидели, что все показатели пришли к норме и никаких урезаний заработной платы нет, — сказал Сагайдак.

При этом, говорит эксперт, по данным Мосгорстата можно увидеть, что в Москве сегодня весьма низкий уровень инфляции — 0,4 процента. Кроме того, практически не поменялся индекс потребительских цен в России.

По сравнению с маем прошлого года эта цифра так и осталась на месте, составив 100,4 процента. Между тем, показатель с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упал на 1,3 процента — с 101,7 до 100,4 процента.

Однако, как утверждает финансовый омбудсмен Павел Медведев , для более точного подсчета зарплаты Мосгорстату нужна новая методика.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее было бы применить медианный способ.

— Думаю, если бы среднюю заработную плату посчитали по медиане, то мы смогли бы получить более точное представление о том, что происходит на рынке. Сейчас зарплата несколько отстает от статистики, но это, скорее, связано с тем, что некоторые недобросовестные частные фирмы стараются выплачивать людям только оклад, а разные бонусы и надбавки пытаются сократить. Эту проблему, на мой взгляд, может решить наша прокуратура, — сказал Павел Медведев.

Ряд других экономических экспертов придерживается мнения, что опубликованные статистические данные не полностью отражают реальную картину на рынке труда и в последующих отчетах будут фигурировать более адекватные цифры.

— В первую очередь стоит внимательнее оценить данные Мосгорcтата и уточнить, какие категории граждан получили прибавки к заработной плате. По моему опыту, речь в первую очередь идет о государственных служащих: врачах, учителях и так далее. Именно на основании их зарплат обычно собирается статистика, которой оперирует Мосгорстат. Это просто объяснить: частные фирмы предпочитают свои данные не очень афишировать, — уверен независимый экономический эксперт Антон Шабанов : — Так что, скорее всего, мы смотрим на цифру по зарплатам в социальном секторе. На данные о росте средней зарплаты, отмечает эксперт, повлияли выплаты годовых и тому подобных премий.

Рост, который мы видим в цифрах Мосгорстата, довольно существенный, поэтому не следует спешно говорить о том, что это закрепившаяся тенденция.

— С моей точки зрения, именно единичные выплаты позволили так увеличить показатели. На основании такой информации нельзя утверждать, что подобная тенденция продолжится, — поясняет он.

И все же, даже если учесть факторы, о которых говорят аналитики, наблюдаемая картина роста заработной платы не может не внушать оптимизма.

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СПРАВКА

Согласно открытой статистике, в 2018 году самыми востребованными сферами приложения труда в Москве являются высший менеджмент, где на одно место претендует в среднем 17 человек, государственная служба с 16 претендентами на вакансию и добыча сырья — 10 человек на должность.