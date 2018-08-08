Мошенники заработали на «кладе „Дмитрия Донского“ 50 млн долларов

Южнокорейская газета «Чунан Ильбо», ссылаясь на свои источники в полиции, рассказала, как продвигается расследование скандала вокруг крейсера " Дмитрий Донской ". По информации газеты, следователи вчера провели обыски не только в восьми компаниях, так или иначе причастных ко всей этой истории, но и в частных домах людей, выступавших поверенными у находящихся за рубежом мошенников.

Как отмечают следователи, ключевой фигурой всей этой схемы, которую уже открыто называют мошеннической, является некто Ю Чжи Бом. Именно он сначала создал в Сингапуре компанию Shinil Group, которая существует только на бумаге. Потом по его указанию одно из его доверенных лиц, некто Y, создал уже в Корее «дочку» Shinil Group — биржу Shinil Donskoi International Exchange, где развернули торговлю крипотовалютой Shinil Gold Coin. Одновременно с 1 июня в Корее была создана местная компания Shinil Group, которая по названию копирует сингапурскую. Корейская Shinil Group и была автором всех сенсационных заявлений об обнаружении крейсера «Дмитрий Донской» и якобы существующих на корабле двух сотен тонн золота. Эта же Shinil Group собиралась поднимать крейсер.

Теперь же все отказываются от слов о кладе. Представитеи Shinil Group в ходе-пресс конференции заявили, что не знают, есть ли на крейсере золото. А 2 августа стало известно, что компания Shinil Group решила прекратить свое существование. Ее директора и большинство сотрудников, которых, впрочем, было менее десятка человек, подали заявления об увольнении. Ранее с поста главы сингапурской Shinil Group ушел и главный организатор всей схемы Ю Чжи Бом, который, как оказалось, ранее был осужден в Корее за мошенничество, а сейчас уже находится в розыске Интерпола

Однако, как выясняется, несмотря на явную подозрительность с самого начала всех заявлений об «огромном кладе» и быстро ставшую очевидной обманную составляющую нашлось достаточное количество частных инвесторов, поверивших в эту историю. По информации «Чунан Ильбо», свои деньги в криптовалюту Shinil Gold Coin вложили около 100 тысяч человек, что позволило организатором схемы получить 50-60 миллиардов вон. В пересчете на валюту США это составляет 45-54 миллиона долларов.

Но теперь уже нет компании, которая заявляла о намерении поднять «корабль с сокровищами». Получается, что и криптовалюта оказалась обманом. Как отметили в полиции, многие инвесторы, ранее вложившие деньги в Shinil Gold Coin, не могут получить средства назад. Власти опасаются, что все вкладчики останутся обманутыми. Как стало ясно из показаний части доверенных лиц Ю и из анализа изъятых в ходе обыска документов, как минимум часть денег инвесторов ушли на личные счета организаторов схемы, включая Ю и его доверенное лицо Y, который, напомним, является президентом Shinil Donskoi International Exchange, где идет продажа криптовалюты.

Ю Чжи Бом же, по словам знающих его лиц, в настоящий момент находится во Вьетнаме, где у него своей бизнес и семья. Часть денег он проводит через счета родственников, потому полиция Кореи начала отслеживать теперь и счета его близких. Обыск вчера прошел в том числе и доме старшей сестры Ю Чжи Бома Ю Ран Ми.

Вопреки заявлениям президента корейской Shinil Group Чхве Ён Сока в ходе пресс-конференции 26 июля, что его компания не имеет никакого отношения к сингапурской одноименной компании и бирже, где ведется торговля криптовалютой, это оказалось неправдой. По информации «Чунан Ильбо», в полиции Чхве заговорил совсем иначе, признав, что прекрасно знает Ю Чжи Бома и по его указанию провел пресс-конференцию, пытаясь успокоить общественность. Напомним, что после пресс-конференции Чхве вообще убегал от журналистов, которые стали задавать ему неудобные вопросы.

Таким образом сейчас полиция Кореи выяснила, как была создана мошенническая схема, определив и главного организатора Ю Чжи Бома, находящегося в настоящий момент за пределами Южной Кореи.

Про него известно, что он уже около 7 лет находится в бегах по странам Юго-Восточной Азии и осел во Вьетнаме. У него закончился срок действия корейского паспорта, с февраля через доверенных лиц несколько раз пытался продлить его, но ничего не вышло. Теперь же он находится и в розыске Интерпола.

Власти Южной Кореи обеспокоены, что вся история с «Дмитрием Донским» выльется в серьезную проблему, так как число вкладчиков в криптовалюту «клада корабля» слишком велико. Они вряд ли получат деньги, что спровоцирует их недовольство. С другой стороны, власти с самого начала издали официальное предупреждение, в котором призвали «отнестись с осторожностью» ко всем рассказам про клад и возможности огромных быстрых заработков. Кроме того, похожая афера вокруг «Дмитрия Донского» уже имела место в 2003 году, но, похоже, что та история, когда тоже все были обмануты обещаниями о кладе, ничему не научила.