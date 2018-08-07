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Инфляция в Венесуэле превысила 10600%
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Инфляция в Венесуэле превысила 10600% 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика» Рост цен в Боливарианской республики с начала 2018 года составил 10664%. МВФ прогнозирует миллион процентов к концу года.
Фото: Twitter/ taseenb@taseenb
Инфляция в Венесуэле превысила 10 с половиной тысяч процентов. Как сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, В июле инфляция составила 125%. Ежедневно цены повышаются больше чем на 2 с половиной процента. С начала года они уже увеличились на 10 тысяч 664 процента. А в годовом исчислении инфляция составляет почти 83 тысячи процентов.
"Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию", — заявил представитель законодательного органа, находящегося под контролем оппозиции.
Между тем, власти Боливарианской Республики собираются в августе провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту — суверенный боливар — к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти. В МВФ между тем прогнозируют, что к концу года инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов.
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