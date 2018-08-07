Dell обещает рост, но рынок ему не верит

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика» Компания опубликовала позитивный прогноз, с помощью которого пытается убедить инвесторов поддержать сделку, которая должна увеличить капитализацию Dell до $70 млрд

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Производитель ПК, серверов и устройств хранения данных заявил, что ожидается, что его доход увеличится на 23% с $72 до $78 млрд с 2018 по 2022 год. Операционная прибыль должна вырасти на 69% с $5 млрд до $9 млрд за тот же период.

Прогнозы нацелены на поддержку позитивной оценки акций Dell — важного показателя, который должен убедить держателей акций, следящих за долей в VMware, компании-разработчике программного обеспечения, обменять свои пакеты акций на акции самой материнской компании.

Dell заявила, что решила пересмотреть свой прогноз в сторону повышения после сильных финансовых результатов за первый финансовый квартал 2018 года, а чистая выручка выросла на 17% процентов по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, подразделение инфраструктуры и клиентских решений продемонстрировали двузначный рост.

За каждую долю акций VMware, в настоящее время торгующихся на уровне $ 94, владельцам предлагается либо наличные деньги, либо акции Dell, которые, по словам компании, оцениваются в $109.

План, объявленный в июле, требует одобрения большинства держателей акций. Dell приобрела чуть более 80% VMware в 2016 году у компании EMC. Фонд отслеживания был создан, чтобы помочь финансировать эту сделку.

После спорного выкупа управления Dell в 2014 году и последующей сделки EMC, акционеры опасаются дальнейших действий Майкла Делла

Многие из крупнейших держателей акций, отслеживающих ситуацию с VMware являются инвесторами хедж-фондов, включая Elliott Management, Farallon Capital и Mason Capital, которые специализируются на сложных сделках по слияниям и поглощениям.

В ходе переговоров, которые привели к июльскому предложению, длившихся почти год, Goldman Sachs, финансовый советник Dell, неоднократно встречался с консультантом VMware Lazard, работая над правильной оценкой стоимости, которая должна быть отнесена к капиталу Dell. В заявлении говорилось, что «были некоторые существенные различия в финансовых анализах, которые проводили Goldman Sachs и Lazard».

Среди выявленных различий были «прогнозируемые финансовые показатели для Dell Technologies в течение финансового 2020 года», предположения о синергиях в отношении ставок, которые могут быть получены в результате возможного объединения бизнеса, а также следует ли оценивать общие акции VMware по текущим рыночным ценам или по очищенным от премий за транзакцию.

Акции отслеживания постоянно торгуются с дисконтом от 30% до 40% от котировок публичных акций VMware.

Goldman должен получить за успешное завершение сделки $70 млн Это будет одна из самых высоких комиссий, когда-либо выплачиваемых инвестиционному банку, консультирующему клиента. Потенциальная компенсация Лазард не разглашается.

По собственным расчетам Dell, исходя из прогнозов доходов и прибыли, общая стоимость собственного капитала после слияния с фондовым сальдо составит $70 млрд

По словам людей, знакомых с этим вопросом, несколько хедж-фондов, владеющих акциями, скептически относятся к заявлению и выражают озабоченность как условиями обмена акциями, так и оценкой Dell.

Так один хедж-фонд выразил удивление в связи с тем, что компания предложила коэффициент обмена акций и оценку, которая, по ее мнению, была чрезмерно щедрой. «Рынок явно не верит цифре в $ 109», — сказал этот инвестор.