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Иран усомнился в опасности США
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Иран усомнился в опасности США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Иран продолжит экспортировать нефть, даже несмотря на новую волну американских санкций, которые вступят в силу в ноябре. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф, которого цитирует иранское агентство IRNA.
«Американцы заявили, что хотят добиться снижения экспорта иранской нефти до нуля. Это им не по силам. Страны, с которыми США ведут переговоры по этому вопросу, ответили, что продолжат импортировать иранские углеводороды», — отметил Зариф.
По его словам, в поставках иранской нефти за рубеж заинтересованы как потребители, так и другие экспортеры. «Мы уверены, что наши соседи, другие экспортеры нефти, а также страны, заинтересованные в обеспечении своей энергетической безопасности, не допустят этого», — подчеркнул он.
7 августа США ввели первый из двух пакетов ограничительных мер в отношении Ирана. Они касаются автопрома, валютного рынка и рынка металлов, в том числе драгоценных. Правительство не может покупать доллары, выпускать суверенные еврооблигации и проводить существенные транзакции в местной валюте — риалах.
4 ноября ожидается вторая волна ограничений, которая будет включать в себя запрет на экспорт иранской нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна страна не сможет одновременно сотрудничать и с Ираном, и с Соединенными Штатами.
Санкции были введены после майского одностороннего выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки. Его инициатором стал Трамп, усомнившийся в том, что Тегеран выполняет условия соглашения и отказался от разработки ядерного оружия.
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