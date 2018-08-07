Почему Баффетт советовал бы срочно продавать акции

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Индикатор, который так любит легендарный инвестор Уоррен Баффетт , предсказывает обвал фондового рынка. Почему от акций лучше держаться подальше?

Мировые рынки находятся в разных ситуациях. Если на emerging markets наблюдаются массовые распродажи, то на американских фондовых площадках практически беспрерывный рост.

Это объясняется в первую очередь тем, что капитал устремился в США, поскольку американская экономика пока демонстрирует уверенные темпы роста, а в других регионах либо замедление, либо активы не выглядят привлекательно с точки зрения инвестиций.

Тем не менее рост фондового рынка США выглядит аномальным и искусственным, и многие эксперты предсказывают сильнейший обвал.

Основатель финансового бюллетеня Hulbert Financial Digest Марк Халберт утверждает, что большинство привычных индикаторов подают сигналы тревоги. Особенно он отмечает так называемый «индикатор Баффетта», который глава Berkshire называет единственным верным показателем состояния рынка.

Суть его довольно проста. Он представляет собой отношение общей рыночной капитализацию всех акций в США по отношению к ВВП страны. Когда индикатор находится в диапазоне от 70% до 80%, это сигнал к покупке, если же он превышает 100%, это означает, что рынок перекуплен и пришло время уходить.

Сейчас данный индикатор приближается к отметке 140%, и это новый рекорд. Иными словами, стоимость акций в данный момент очень сильно завышена, и впереди ждет продолжительный спад.

На графике видно, что подобный взлет был зафиксирован во время «интернет-пузыря» на рубеже веков, но так высоко индикатор не поднимался еще никогда.

Означает ли это, что рынок акций непременно рухнет? Дать ответ на этот вопрос достаточно сложно, поскольку рынки очень сильно изменились, тем не менее мы уже видели отчеты о том, что так называемые «умные деньги» покидают рынок, а инсайдеры активно избавляются от своих бумаг.

Стоит также отметить, что сейчас крупным игрокам очень легко манипулировать индексами. Капитализация Apple на прошлой неделе перевалила за $1 трлн, а рыночная стоимость еще нескольких IT-гигантов приближается к этому показателю. Таким образом, есть четыре компании стоимостью по $1 трлн, суммарно они стоят соответственно $4 трлн, а это около половины всего американского фондового рынка.

По мере повышения стоимости их акций повышается и вес в индексах, соответственно всего лишь при помощи этих четырех эмитентов и еще нескольких других бумаг можно спокойно обеспечивать рост индексов и дальше.