ЦБ Австралии оставил ставку на рекордно низком уровне

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%. При этом маловероятно, что регулятор в краткосрочной перспективе присоединится к глобальной тенденции к ужесточению политики, пишет Bloomberg

Фото: EPA/DEAN LEWINS

Резервный банк Австралии удерживает ставку на нынешнем уровне с 2016 года. Центробанк ожидает, что эта позиция постепенно приведет к ужесточению рынка труда и стимулирует рост заработной платы, достаточный для ускорения инфляции. Однако, помимо сильного экономического роста и возросшего спроса на строителей на фоне инфраструктурного бума, есть мало признаков того, что эти цели будут вскоре достигнуты.

"Основной прогноз банка для экономики Австралии остается неизменным, — заявил глава центробанка Филип Лоу . — Темпы роста ВВП, как ожидается, составят в среднем чуть выше 3% в 2018 и 2019 годах. Это должно привести к некоторому дальнейшему сокращению резервных мощностей".

Лоу отметил, что перспективы рынка труда остаются благоприятными, и спрогнозировал дальнейшее постепенное снижение уровня безработицы «в течение следующих нескольких лет примерно до» 5%. Сейчас уровень безработицы в стране составляет 5,4%.

"Темпы роста заработной платы остаются низкими, — заявил он. — Это, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время, хотя улучшение в экономике должно привести к некоторому ускорению роста заработной платы с течением времени".

"Последние данные по инфляции соответствовали ожиданиям банка, — сообщил Лоу. — Основной прогноз состоит в том, что инфляция в 2019 и 2020 годах будет выше, чем в настоящее время. Между тем, ожидается, что единовременное снижение некоторых регулируемых цен в III квартале приведет к тому, что инфляция в 2018 году будет немного ниже, чем ожидалось ранее, на уровне 1,75%.

Лоу, с тех пор как возглавил ЦБ Австралии в сентябре 2016 года, последовательно заявлял, что ставка будет повышена, только после того как экономика приблизится к полной занятости, а инфляция — к середине целевого диапазона 2-3%. Это увеличивает расхождение между позицией Резервного банка Австралии и центробанков в США, Европе и Азии, которые повышают процентные ставки или готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики.

Рынки не ждут повышения ставки в Австралии в течение как минимум еще одного года, показывают ставки трейдеров свопами.

Данные на конец II квартала показывают, что экономика Австралии пережила 27 лет без рецессии. Росту способствует высокий уровень иммиграции и большие объемы экспорта в Китай. Ключевым внутренним риском остаются завышенные цены на недвижимость на восточном побережье, хотя рынок охлаждается, и Резервный банк Австралии надеется на мягкую посадку.