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Чистая прибыль Deutsche Post DHL в первом полугодии сократилась на 9,6%
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Чистая прибыль Deutsche Post DHL в первом полугодии сократилась на 9,6% 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль немецкого холдинга Deutsche Post DHL снизилась в первом полугодии 2018 г. на 9,6% в годовом выражении и составила 1,116 млрд евро, говорится в отчетности предприятия.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,89 евро против 1 евро годом ранее. Выручка Deutsche Post увеличилась на 0,3% до 29,775 млрд евро.
По итогам II квартала чистая прибыль Deutsche Post снизилась на 14,3% до 516 млн евро. Разводненная прибыль на акцию по итогам трех месяцев составила 0,41 евро против 0,49 евро в аналогичном периоде 2017 г. Выручка увеличилась на 1,4% до 15,026 млрд евро.
Компания оценивает негативный курсовой эффект на показатель выручки за полугодие в 1 млрд евро, на квартальную выручку — в 421 млн евро, сообщило агентство «Прайм». Рост квартальной выручки компания связывает с успехами в подразделениях Express (рост на 7,9%) и Global Forwarding, Freight (рост на 2,5%). Во II квартале показатель EBIT для подразделения Post — eCommerce — Parcel упал в 2,4 раза до 108 млн евро.
"Результаты за II квартал оказались на уровне ожиданий… Мы осознаем проблемы, с которыми столкнулось подразделение Post — eCommerce — Parcel, и принимаем меры для приведения его показателей к тенденции долгосрочного роста", — приводятся в релизе к отчетности слова генерального директора Deutsche Post Франка Аппеля (Frank Appel).
Deutsche Post со штаб-квартирой в Бонне входит в число крупнейших почтовых предприятий мира. DHL — международная логистическая компания. Основным акционером обеих компаний является Deutsche Post DHL. Число сотрудников группы компаний составляет по итогам первого полугодия 2018 г. почти 533 тыс. человек.
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