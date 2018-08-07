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Мясники: Цены на колбасу будут расти, пока не вмешается правительство
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Мясники: Цены на колбасу будут расти, пока не вмешается правительство 

Национальная Служба Новостей 17 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Национальном союзе производителей мяса и мясных продуктов рассказали НСН, как не допустить дальнейшего подорожания мясной продукции.
В России ожидается повышение цен в размере 5-12 процентов на мясные продукты и полуфабрикаты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли. Причинами подорожания мясной продукции называется рост оптовых цен на мясо, а также то, что не произошло традиционного летнего снижения цен. Кроме того, влияние оказали подорожание кормов, вспышка африканской чумы свиней и снижение конкуренции на рынке после запрета импорта из Бразилии, сообщает Ura.ru.
В эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, главный редактор журнала «Мясная индустрия» Алексей Горбатов заявил, что российскому правительству необходимо принять меры относительно производителей сырья, чтобы не допустить дальнейшего роста цен (слушайте аудио).
Гордеев: Россия готова экспортировать мясо в Китай и Европу «Однозначно, в последнее время наблюдается рост стоимости сырья. Это противоречит всем нормальным законам экономики. Так как у нас практически нет импорта, то наши производители сырья чувствуют себя на рынке в полной безопасности, поэтому диктуют любые цены на сырье, а производители вынуждены как-то из этого сырья делать продукцию. Так что естественно цена растет. Если правительство не предпримет мер об обуздании аппетитов производителей сырья, то цена будет увеличиваться. К тому же, у наших сетей сумасшедшие наценки достигают иногда 200 процентов. Уж минимум 100 процентов наценки они на колбасу делают», — сказал эксперт. Напомним, запрет на импорт свинины и говядины из Бразилии вступил в силу в конце прошлого года. В бразильском мясе ранее был обнаружен рактопамин, который используется как кормовая добавка для увеличения мышечной массы. На эту страну приходилось порядка 60-65 процентов ввоза говядины из дальнего зарубежья и более 90 процентов всего российского импорта свинины.
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