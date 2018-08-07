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Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум
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Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Стоимость акций «Роснефти» на открытии торгов обновила исторический максимум, свидетельствуют биржевые данные.
Максимальная стоимость акций компании в ходе торгов достигла 426 рублей за бумагу. Таким образом, акции «Роснефти» обновили исторический максимум, который был установлен в ходе торгов 3 января 2017 года и составил 425,7 рубля за бумагу.
По состоянию на 10:18 по московскому времени стоимость акций «Роснефти» снизилась до 424,25 рублей за бумагу.
Ранее компания опубликовала отчет по МСФО по результатам I полугодия. Чистая прибыль «Роснефти» за отчетный период выросла в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 309 млрд рублей.
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