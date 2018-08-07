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МИД России назвал главный урок событий 2008 года в Южной Осетии
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МИД России назвал главный урок событий 2008 года в Южной Осетии 

RT на русском 22 часа назад
Фото: Версия
В МИД России, комментируя 10-ю годовщину событий 2008 года на Кавказе, сообщили, что главный урок грузино-югоосетинского конфликта — это напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров бессмысленно.
«Главный урок трагических событий 2008 года — очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идёт о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям», — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что агрессивная политика Грузии в 2008 году и, как следствие, конфликт с Южной Осетией были субъективным выбором экс-главы государства Михаила Саакашвили и его окружения.
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