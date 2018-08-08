Колбаса подорожает? Переработчики жалуются на нехватку сырья

На розничном рынке растут цены на свинину и говядину, хотя дефицита нет и поставщики — те же. Ожидают и подорожания готовой мясопродукции. В чём причины, разбирался журналист «АиФ-Калининград»

После того как из-за АЧС закрыли «Правдинское Свино Производство» (ПСП), прекратились поставки из части мелких хозяйств, рынок розничной торговли охлаждённой свининой непродолжительное время испытывал нехватку этого товара. Но очень быстро снабжение восстановилось. Однако цены успели вырасти. В палатках, где торгуют мясом от местных производителей, свинина была по 150, стала по 200 руб. /кг. На Центральном рынке и того дороже.

«Когда поступила информация об АЧС, количество поставок свинины на наш рынок немного уменьшилось, — говорит заведующая лабораторией рынка Инна Жданова. — Ориентировочно — на 10%. Но сейчас всё восстановилось. На нас ситуация вообще не должна была отразиться, потому что мяса с закрытого ПСП привозили не больше 1%. А свинины из мелких хозяйств и раньше было мало. Свинокомплексы, с которых к нам поступает мясо, продолжают работать. Но наши продавцы жалуются, что поднялись цены у поставщиков. Не знаю, кто на самом деле это делает».

Большинство продавцов на рынке уверены, что «мутят с ценами» посредники — поставщики.

«Они ссылаются на АЧС, — возмущается продавец Елена. — А при чём здесь чума? Пока идёт этот шум, накручивают. Ещё недавно привозили мясо по 150 руб. /кг, сейчас по 190 руб. Если посчитать отходы и другие затраты, свинина у меня на прилавке должна стоить 300 руб., но по таким ценам покупатель не берёт. Снижаем до 240-250 руб. за кило. Работаем в убыток и ждём, пока вернут нормальные закупочные. Половина продавцов вообще перестала выходить на работу. Кому это надо — бесплатно трудиться?»

Говорят, что заодно подняли цены и на говядину. В искусственном подорожании винят перекупщиков. Они, в свою очередь, «переводят стрелки» на крупных свинопроизводителей. Посредник Татьяна говорит, что с коллегами привозит на рынок свинину за 175 и даже уже за 180 руб. /кг. Потому что мелкие частники порезали свиней, а крупным это на руку — они подняли цены. Но жаловаться в ФАС бесполезно: мол, кто нас послушает. На крупном свинокомплексе, поставляющем мясо на рынок, повышение цен не комментируют.

Двойной транзит

В августе 2017 г. областные чиновники заявляли, что ещё два года, и калининградских переработчиков обеспечат местной свининой за счёт реализации инвестпроектов крупных компаний. Не успели — вмешалась АЧС. На сегодня у частников изъята 641 голова, на ПСП-1 уничтожено примерно 78 тыс. свиней, до 11 августа перебьют остальных. На предприятии содержалось около 80% поголовья области. По данным Калининградстата, на апрель в хозяйствах всех категорий насчитывалось 229 тыс. свиней.

По словам мясопереработчиков, местной свинины всё меньше, и она дорожает. Если вслед за этим повысить цены на готовую продукцию, на рынке РФ она никому будет не нужна. Раньше, чтобы удешевить товар, свинину частично заменяли на курицу, но сейчас она тоже растёт в цене из-за птичьего гриппа. Мясное сырьё для наших переработчиков стало почти на четверть дороже.

«Поставок сырья из большой России стало больше, — говорит глава Ассоциации мясопереработчиков области Александр Вахромеев. — Тем ниже конкурентные преимущества калининградцев перед другими российскими производителями. Мы оплачиваем два транзита. Сначала нужно привезти сырьё через Литву, затем вывезти продукцию. Мой прогноз: в течение 2-3 месяцев начнут дорожать готовая продукция и полуфабрикаты».