Ещё
Производство легковых автомобилей в России в июле выросло на 13,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.05
76.80
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.85
–0.14 Золото
1178.95
+0.04 РТС
1054.21
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1405
–0.0163
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Производство легковых автомобилей в России в июле выросло на 13,3% 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в июле 2018 года выросло на 13,3% по сравнению с показателем июля 2017 года и составило 107 тыс., говорится в материалах Росстата.
При этом к июню этого года производство легковых автомобилей сократилось на 22,8%.
Производство грузовых автомобилей в июле 2018 года выросло на 2% в годовом выражении — до 11,1 тыс. Производство автобусов показало рост на 39,3% и составило 1,7 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта увеличилось на 32,4% — до 20,2 тыс. шт.
ТАСС: последние новости
ЦБ: период выплат дивидендов на рынке РФ оказал нейтральное влияние на курс рубля Курс евро на Московской бирже вернулся к уровню в 77 рублей Курс доллара на Московской бирже упал до 66,55 рубля
Комментарии  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое падение: куда рухнет рубль428
Правительство определило судьбу денег крупного бизнеса62
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз74
Названа новая причина нестабильности рубля7
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут51
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение