Производство легковых автомобилей в России в июле выросло на 13,3%

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Производство легковых автомобилей в России в июле 2018 года выросло на 13,3% по сравнению с показателем июля 2017 года и составило 107 тыс., говорится в материалах Росстата

При этом к июню этого года производство легковых автомобилей сократилось на 22,8%.

Производство грузовых автомобилей в июле 2018 года выросло на 2% в годовом выражении — до 11,1 тыс. Производство автобусов показало рост на 39,3% и составило 1,7 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта увеличилось на 32,4% — до 20,2 тыс. шт.