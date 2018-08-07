Дело на $2 млрд Почему «Роснефть» первой из госкомпаний решилась на buyback 

Российская «Роснефть», занимающая 73-е место в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира Forbes (капитализация — $69 млрд, стоимость активов — $214,2 млрд, прибыль — $ 3,9 млрд), впервые в своей 25-летней истории начала обратный выкуп своих акций. Из российских компаний, в которых более половины пакета принадлежит государству, «Роснефть» стала первой, объявившей о buyback.
Параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, в максимальном объеме до $2 млрд одобрил в понедельник совет директоров «Роснефти».
Программа buyback будет осуществляться до 31 декабря 2020 года включительно, сообщила 6 августа пресс-служба компании. Предусмотрено. что в рамках программы будет выкуплено не более 340 000 000 акций и глобальных депозитарных расписок компании (3,2% от их общего количества в 10 598 177 817 штук). Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.
Приобретенные до 31 декабря 2020 года акции и GDR будут находиться на балансе «Роснефти». После завершения программы buyback совет директоров компании примет решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение.
В ближайшее время «Роснефть» назначит независимый банк-агент, который будет осуществлять операции в рамках программы на открытом рынке от лица компании. Таким банком-агентом станет один из ведущих международных финансовых институтов, что обеспечит прозрачность программы и ее строгое соответствие как одобренным Советом директоров параметрам, так и другим законодательным и регуляторным нормам.
На новости о начале реализации программы buyback акции «Роснефти» выросли в цене к 15:00 мск на 1,67% и составили 418,10 рубля за бумагу. Это означает, что 3,2% акций «Роснефти» стоили к этому времени 142,2 млрд рублей ($2,24 млрд по средневзвешенному курсу ЦБ). Таким образом сегодня «Роснефть» смогла бы выкупить за $2 млрд пакет в 2,86% своих акций (25,5% акций, находящихся с свободном обращении).
О планах провести провести на бирже первый в истории обратный выкуп акций на $2 млрд «Роснефть» объявила 1 мая 2018 года. Помимо buyback, который ориентирован на поднятие акционерной стоимости компании, «Роснефть» тогда объявила еще о ряде своих стратегических инициатив, в том числе о сокращении своего долга и освобождении оборотного капитала. «Предлагаемые новые инициативы позволят нам повысить эффективность нашей основной деятельности, используя ее конкурентные преимущества, что приведет к увеличению доходности акционеров. Мы убеждены в фундаментальной недооценке рыночной стоимости „Роснефти“ в текущих волатильных условиях», — объяснил тогда их суть глава компании Игорь Сечин.
Первая из госкомпаний
Окончательно утвержденные сегодня советом директоров «Роснефти» параметры программы buyback выглядят очень даже позитивно, считает нефтегазовый аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Очевидно, у компании есть довольно сильное желание увеличить свою акционерную стоимость. Это можно только приветствовать», — сказал он. И пояснил, что, во-первых, это первая госкомпания в России, которая реализует программу buyback. Во-вторых, как пишут во всех учебниках по корпоративным финансам, если компания покупает свою собственные акции, то это хороший сигнал для рынка, потому что означает, что компания считает свои акции недооцененными и сама в них инвестирует, видя в них дополнительный потенциал роста.
Плюс ко всему, если компания инвестирует в свои акции, то есть заинтересована в росте своей акционерной стоимости, то это сближает интересы менеджмента компании с ее миноритарными акционерами. Поэтому для акционеров, которые сегодня покупают акции «Роснефти», это хороший сигнал. «В будущем, когда менеджмент будет принимать какие-то важные стратегические решение, он будет в существенной степени оглядываться на то, как эти решения могут повлиять на капитализацию компании», — пояснил Корнилов.
Он рассказал, почему возглавляемая Игорем Сечиным компания не принимала подобного решения раньше. Как и другим нефтяным компаниям, «Роснефти» пришлось пройти непростой и продолжительный, начиная с 2014 года, этап в виде низких цен на нефть. Приходилось сокращать свои инвестиции, преодолевать низкую маржу и невысокую маржинальность нефтепереработки, довольно серьезно бороться с нехваткой средств на реализацию своей инвестпрограммы. «Каких-то свободных денежных средств, учитывая, что у компании довольно высокий долг, у „Роснефти“ попросту не находилось», — отметил аналитик. А сейчас макроэкономическая конъюнктура изменилась в лучшую сторону на фоне сделки ОПЕК+ и это дает компании возможность дополнительно повысить свою капитализацию за счет программы buyback.
«Делать buyback есть смысл тем компаниям, акции которых находятся не на пике своей стоимости и когда у них есть на это средства», — подчеркнул Корнилов.
Он напомнил, что так же уже многие годы делает и частная нефтегазовая компания «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона. У компании есть средства, и как только ее акции падают, она выходит на рынок и скупает их по относительно невысокой цене. Это позволяет «Новатэку» сформировать запас своих казначейских бумаг, который она может или при удобном случае погасить или же использовать в виде опционной программы для своего менеджмента.
Цепь ограничений. Forbes составил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Вся кремлевская нефть: Forbes составил список контрагентов «Роснефти»
Последняя инстанция. Челобитные крупного бизнеса на имя Путина
Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн
Узнать подробнее