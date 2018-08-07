Дело на $2 млрд Почему «Роснефть» первой из госкомпаний решилась на buyback

Российская «Роснефть» , занимающая 73-е место в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира Forbes (капитализация — $69 млрд, стоимость активов — $214,2 млрд, прибыль — $ 3,9 млрд), впервые в своей 25-летней истории начала обратный выкуп своих акций. Из российских компаний, в которых более половины пакета принадлежит государству, «Роснефть» стала первой, объявившей о buyback.

Параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, в максимальном объеме до $2 млрд одобрил в понедельник совет директоров «Роснефти».

Программа buyback будет осуществляться до 31 декабря 2020 года включительно, сообщила 6 августа пресс-служба компании. Предусмотрено. что в рамках программы будет выкуплено не более 340 000 000 акций и глобальных депозитарных расписок компании (3,2% от их общего количества в 10 598 177 817 штук). Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.

Приобретенные до 31 декабря 2020 года акции и GDR будут находиться на балансе «Роснефти». После завершения программы buyback совет директоров компании примет решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение.

В ближайшее время «Роснефть» назначит независимый банк-агент, который будет осуществлять операции в рамках программы на открытом рынке от лица компании. Таким банком-агентом станет один из ведущих международных финансовых институтов, что обеспечит прозрачность программы и ее строгое соответствие как одобренным Советом директоров параметрам, так и другим законодательным и регуляторным нормам.

На новости о начале реализации программы buyback акции «Роснефти» выросли в цене к 15:00 мск на 1,67% и составили 418,10 рубля за бумагу. Это означает, что 3,2% акций «Роснефти» стоили к этому времени 142,2 млрд рублей ($2,24 млрд по средневзвешенному курсу ЦБ ). Таким образом сегодня «Роснефть» смогла бы выкупить за $2 млрд пакет в 2,86% своих акций (25,5% акций, находящихся с свободном обращении).

О планах провести провести на бирже первый в истории обратный выкуп акций на $2 млрд «Роснефть» объявила 1 мая 2018 года. Помимо buyback, который ориентирован на поднятие акционерной стоимости компании, «Роснефть» тогда объявила еще о ряде своих стратегических инициатив, в том числе о сокращении своего долга и освобождении оборотного капитала. «Предлагаемые новые инициативы позволят нам повысить эффективность нашей основной деятельности, используя ее конкурентные преимущества, что приведет к увеличению доходности акционеров. Мы убеждены в фундаментальной недооценке рыночной стоимости „Роснефти“ в текущих волатильных условиях», — объяснил тогда их суть глава компании Игорь Сечин

Первая из госкомпаний

Окончательно утвержденные сегодня советом директоров «Роснефти» параметры программы buyback выглядят очень даже позитивно, считает нефтегазовый аналитик «Атона» Александр Корнилов . «Очевидно, у компании есть довольно сильное желание увеличить свою акционерную стоимость. Это можно только приветствовать», — сказал он. И пояснил, что, во-первых, это первая госкомпания в России, которая реализует программу buyback. Во-вторых, как пишут во всех учебниках по корпоративным финансам, если компания покупает свою собственные акции, то это хороший сигнал для рынка, потому что означает, что компания считает свои акции недооцененными и сама в них инвестирует, видя в них дополнительный потенциал роста.

Плюс ко всему, если компания инвестирует в свои акции, то есть заинтересована в росте своей акционерной стоимости, то это сближает интересы менеджмента компании с ее миноритарными акционерами. Поэтому для акционеров, которые сегодня покупают акции «Роснефти», это хороший сигнал. «В будущем, когда менеджмент будет принимать какие-то важные стратегические решение, он будет в существенной степени оглядываться на то, как эти решения могут повлиять на капитализацию компании», — пояснил Корнилов.

Он рассказал, почему возглавляемая Игорем Сечиным компания не принимала подобного решения раньше. Как и другим нефтяным компаниям, «Роснефти» пришлось пройти непростой и продолжительный, начиная с 2014 года, этап в виде низких цен на нефть. Приходилось сокращать свои инвестиции, преодолевать низкую маржу и невысокую маржинальность нефтепереработки, довольно серьезно бороться с нехваткой средств на реализацию своей инвестпрограммы. «Каких-то свободных денежных средств, учитывая, что у компании довольно высокий долг, у „Роснефти“ попросту не находилось», — отметил аналитик. А сейчас макроэкономическая конъюнктура изменилась в лучшую сторону на фоне сделки ОПЕК+ и это дает компании возможность дополнительно повысить свою капитализацию за счет программы buyback.

«Делать buyback есть смысл тем компаниям, акции которых находятся не на пике своей стоимости и когда у них есть на это средства», — подчеркнул Корнилов.

Он напомнил, что так же уже многие годы делает и частная нефтегазовая компания «Новатэк» миллиардера Леонида Михельсона . У компании есть средства, и как только ее акции падают, она выходит на рынок и скупает их по относительно невысокой цене. Это позволяет «Новатэку» сформировать запас своих казначейских бумаг, который она может или при удобном случае погасить или же использовать в виде опционной программы для своего менеджмента.

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