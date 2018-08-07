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Банк «Ак Барс» погасил собственные еврооблигации на 350 млн долларов
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Банк «Ак Барс» погасил собственные еврооблигации на 350 млн долларов 

Банки.ру 5 часов назад
Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Еврооблигации были размещены в августе 2015 года с купоном 8% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited. Еврооблигации котировались на Ирландской фондовой бирже.
«Своевременное погашение международных долговых обязательств свидетельствует о том, что кредитная организация обладает достаточным уровнем ликвидности, и повышает репутацию банка как надежного партнера на международном уровне», —прокомментировал глава дирекции инвестиционного бизнеса банка Айдар Мухаметзянов.
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