Банк «Ак Барс» погасил собственные еврооблигации на 350 млн долларов

Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Еврооблигации были размещены в августе 2015 года с купоном 8% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited. Еврооблигации котировались на Ирландской фондовой бирже.

«Своевременное погашение международных долговых обязательств свидетельствует о том, что кредитная организация обладает достаточным уровнем ликвидности, и повышает репутацию банка как надежного партнера на международном уровне», —прокомментировал глава дирекции инвестиционного бизнеса банка Айдар Мухаметзянов

Продуктовый виджет