Ещё
Руслан Кухарук стал вторым в июльском рейтинге мэров столиц УрФО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.71
+0.15 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Руслан Кухарук стал вторым в июльском рейтинге мэров столиц УрФО 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно анализу компании «Медиалогия», временно исполняющий обязанности главы тюменской администрации Руслан Кухарук стал вторым в июльском медиарейтинге руководителей уральских региональных столиц. По сравнению с июньским релизом рейтинга Кухарук поднялся на два места.
Первым среди всех мэров столиц субъектов УрФО стал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Председатель городской думы Виктор Тестов как раз уступил тюменцу Кухаруку и оказался на четвертом месте. Со второго на третье опустился и руководитель Челябинска Евгений Тефтелев.
На последнем месте рейтинга оказался пока еще председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев (осенью выберут думу нового созыва). Его показатель и вовсе отрицательный. «Медиалогия» связывает это с сообщениями о ДТП с участием Еремеева.
Отметим, места в рейтинге распределяются в соответствии с суммой индексов, которые рассчитываются с помощью лингвистического анализа для каждого сообщения СМИ об участнике рейтинга. Индекс может быть положительным или отрицательным в зависимости от тона упоминания. Основные составляющие: индекс цитируемости, позитивность или негативность высказываний, а также резонансность сообщений.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 90 % Производители: цены на колбасу пойдут вверх «Лучше вкладывать деньги сейчас, пока ставки достаточно высокие»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»72
Украина оставила «Газпром» без денег200
«Северный поток-2» прошел точку невозврата198
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России96
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение