Руслан Кухарук стал вторым в июльском рейтинге мэров столиц УрФО 

Согласно анализу компании «Медиалогия», временно исполняющий обязанности главы тюменской администрации Руслан Кухарук стал вторым в июльском медиарейтинге руководителей уральских региональных столиц. По сравнению с июньским релизом рейтинга Кухарук поднялся на два места.
Первым среди всех мэров столиц субъектов УрФО стал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Председатель городской думы Виктор Тестов как раз уступил тюменцу Кухаруку и оказался на четвертом месте. Со второго на третье опустился и руководитель Челябинска Евгений Тефтелев.
На последнем месте рейтинга оказался пока еще председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев (осенью выберут думу нового созыва). Его показатель и вовсе отрицательный. «Медиалогия» связывает это с сообщениями о ДТП с участием Еремеева.
Отметим, места в рейтинге распределяются в соответствии с суммой индексов, которые рассчитываются с помощью лингвистического анализа для каждого сообщения СМИ об участнике рейтинга. Индекс может быть положительным или отрицательным в зависимости от тона упоминания. Основные составляющие: индекс цитируемости, позитивность или негативность высказываний, а также резонансность сообщений.