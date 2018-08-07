Руслан Кухарук стал вторым в июльском рейтинге мэров столиц УрФО

Согласно анализу компании «Медиалогия», временно исполняющий обязанности главы тюменской администрации Руслан Кухарук стал вторым в июльском медиарейтинге руководителей уральских региональных столиц. По сравнению с июньским релизом рейтинга Кухарук поднялся на два места.

Первым среди всех мэров столиц субъектов УрФО стал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб . Председатель городской думы Виктор Тестов как раз уступил тюменцу Кухаруку и оказался на четвертом месте. Со второго на третье опустился и руководитель Челябинска Евгений Тефтелев

На последнем месте рейтинга оказался пока еще председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев (осенью выберут думу нового созыва). Его показатель и вовсе отрицательный. «Медиалогия» связывает это с сообщениями о ДТП с участием Еремеева.

Отметим, места в рейтинге распределяются в соответствии с суммой индексов, которые рассчитываются с помощью лингвистического анализа для каждого сообщения СМИ об участнике рейтинга. Индекс может быть положительным или отрицательным в зависимости от тона упоминания. Основные составляющие: индекс цитируемости, позитивность или негативность высказываний, а также резонансность сообщений.