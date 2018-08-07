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Министерство спорта РФ приглашает принять участие во всероссийской акции
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Министерство спорта РФ приглашает принять участие во всероссийской акции 

Советский спорт 5 часов назад
Стартовала всероссийская спортивная акция «Я выбираю спорт!». Участниками акции могут стать органы исполнительной власти регионов России в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные и образовательные организации, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, общественные организации и объединения.
Акция должна быть проведена в 2018 году. Участники могут сами выбирать формат ее проведения: открытие уроки, мастер-классы, массовые зарядки, дни открытых дверей. Акция может быть проведена в несколько этапов. Места проведения акций: объекты спорта, в том числе построенные в рамках федеральной целевой программы, образовательные организации, рекреационные зоны: парки, скверы. Сбор информационных материалов участников осуществляется Федеральным центром подготовки спортивного резерва (ФЦПСР) и размещается на страницах, посвященных пропагандистским акциям Минспорта РФ, ФЦПСР, социальных сетях.
Участникам необходимо отправить в адрес организаторов на почту vas.reserve@gmail.com описательный отчет о проведении акции, фото— или видеоотчеты (не менее 5 фотографий и/или видеороликов), заявку об участии в акции (во вложении).
Победители будут определены в трех номинациях: «За отличную организацию всероссийской акции „Я выбираю спорт!“, „За креативный подход к организации Всероссийской акции „Я выбираю спорт!“, „За наибольшее количество зачисленных в организации, осуществляющие спортивную подготовку, в рамках Всероссийской акции „Я выбираю спорт!“.
Заявки участников акции „принимаются до 20 октября 2018 года. Конкурсная комиссия подведет итоги акции с 20 октября по 1 ноября.
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