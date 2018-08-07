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Главная площадка акции «Наш лес. Посади свое дерево» расположится в Томилинском лесопарке
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Главная площадка акции «Наш лес. Посади свое дерево» расположится в Томилинском лесопарке 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Томилинском лесопарке на границе Люберец и Раменского района оборудуют центральную площадку акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщил журналистам во вторник председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. В рамках акции в 2017 году было высажено свыше 1,8 миллиона новых деревьев: дубов, елей, сосен. Акция прошла одновременно в 67 муниципальных образованиях Московской области.
«В этом году по поручению губернатора центральная площадка будет в Томилинском лесопарке, деревня Островцы, прямо на границе Люберец и Раменского района», — сказал Советников.
Он уточнил, что площадь — 17 гектаров. Пораженный вредителем лес там вырубили в прошлом году.
За все время проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» в ней приняли участие более 700 тысяч человек, и было посажено 7 миллионов молодых деревьев.
В 2018 году экологическая акция пройдет в шестой раз. Она состоится 22 сентября. Как ранее отметил Андрей Воробьев, в свое время акция была направлена на борьбу с короедом. Эта проблема была решена, и теперь осталось восстановить леса там, где образовались поляны после санитарной вырубки.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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