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Альфа-Банк предоставил 6 млрд рублей Трубной металлургической компании
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Альфа-Банк предоставил 6 млрд рублей Трубной металлургической компании 

Банки.ру 3 часа назад
Кредит выдан на срок до трех лет, уточняется в сообщении кредитной организации.
«Сделка позволит оптимизировать кредитный портфель ТМК: удлинить сроки и понизить процентную ставку», — отметил заместитель генерального директора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян.
ПАО «ТМК» является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 производственных предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США.
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