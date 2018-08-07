Альфа-Банк предоставил 6 млрд рублей Трубной металлургической компании

Кредит выдан на срок до трех лет, уточняется в сообщении кредитной организации.

«Сделка позволит оптимизировать кредитный портфель ТМК : удлинить сроки и понизить процентную ставку», — отметил заместитель генерального директора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян

ПАО «ТМК» является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 производственных предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США.