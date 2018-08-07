Программа «Современные криптовалютные рынки и криптотрейдинг» открывается в РАНХиГС

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. 17 сентября в Президенсткой академии откроется курс повышения квалификации «Современные криптовалютные рынки и криптотрейдинг», который проводит Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС

Слушатели новой программы Президентской академии получат знания и практические навыки в области криптовалютных рынков и криптотрейдинга. Они смогут повысить квалификацию в области эффективных инвестиций в блокчейн-проекты. Участники программы овладеют эффективными инструментами и навыками работы с любыми криптовалютами, а также мощными и перспективными технологиями.

Программа «Современные криптовалютные рынки и криптотрейдинг» РАНХиГС разработана для трейдеров, инвесторов и предпринимателей, работающих на фондовом, валютном и крипторынке. Кроме того, курс рекомендован выпускникам с любым уровнем образования, желающим за короткий срок получить знания, позволяющие зарабатывать на самом быстрорастущем мировом рынке.

В рамках программы слушатели изучат психологию криптотрейдинга, алгоритм входа в рынок, уровни Фибоначчи. Будет рассмотрен графический анализ, фигуры разворота трендов, маржинальная торговля и целый ряд других актуальных для этой сферы тем. По итогам программы выпускники смогут научиться верно составлять торговый план сделок. Они получат возможность находить прибыльные точки входа, научатся рассчитывать математическое ожидание торговой стратегии.

Автор и преподаватель курса — профессиональный трейдер, финансовый управляющий, аналитик, преподаватель Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Армен Геворкян . Он является экспертом в области разработки индивидуальных торговых систем на рынке Forex. Кроме того, Армен Геворкян основал Группу компаний AGMS-GROUP, ориентированную на повышение финансовой грамотности общества, оказание профессиональной поддержки в торговле на финансовых рынках. Эксперт имеет опыт работы в финансовой сфере с 1996 г. и на валютном и фондовом рынках c 2009 г.

"Обучаясь по программе, вы надежно сбережете свои депозиты от возможных потерь из-за своих сомнений или чьих-то советов — в этом помогут приобретенные на курсе знания и практические навыки. Вы получите универсальный навык криптотрейдинга, который и после занятий постоянно будет развивать доходность вашей торговли, сокращая затраты по времени. Вы узнаете секретные нюансы, которыми владеют лишь 3% всех криптотрейдеров — именно это поможет вам стать профессионалом и обеспечат стабильный профит. Вы выработаете собственную стратегию торговли и «прокачаете» свой трейдинг больше, чем за прошлые месяцы и годы", — обратился к будущим слушателям Армен Геворкян.

Занятия рассчитаны на 72 аудиторных часа (всего 18 занятий). Предполагаются индивидуальные консультации, будет обеспечен доступ к авторским учебно-методическим материалам. Численность слушателей в группе — от 5 до 25 человек.

По итогам успешного прохождения программы выпускники получат удостоверение о повышении квалификации ВШКУ РАНХиГС. Стоимость обучения составит 80 тыс. руб. Занятия начнутся 17 сентября в 19.00 и будут проходить по вторникам и четвергам.

Контакты: Белла Овакимян, Тел. : +7 495 433-25-74, +7 966 100-22-55, ovakimyan-br@ranepa.ru