Маловероятное событие: почему Минфин США не одобрит жесткие санкции против российских банков, объяснил эксперт

Фундаментальных причин вводить жесткие санкции против российских банков нет смысла, так как они несут в себе дополнительные риски и для экономики США, и для мировой экономики в целом. Ранее Минфин США уже дважды давал отрицательное заключение на подобные инициативы, поэтому и сейчас принятие законопроекта выглядит маловероятным, считает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

Новый пакет санкций США против России

Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Аналитики британского банка Barclays оценили новый пакет санкций, который США готовят против России. Наиболее опасными называются меры в отношении российских государственных банков, среди которых упоминаются ВТБ Сбербанк , Внешэконмбанк, Газпромбанк

Один из пунктов законопроекта предполагает запрет «всех транзакций с российскими банками». Как считают в Barclays, такой подход может оказаться даже более болезненным, чем меры в отношении суверенного долга.

«Сразу стоит отметить, что законопроект очень размыт и формулировки не точны, поэтому оценить последствия его принятия на основе имеющейся информации как минимум очень сложно. Или даже невозможно, так как в конечном счете текст документа может измениться в очень широком диапазоне в самых различных аспектах. Что касается непосредственно рисков, то во-первых, данное событие имеет относительно низкую вероятность — около 5%.

Во-вторых, необходимо оценивать текущий риск по средней шкале, то есть санкции могут быть приняты, но окажутся как не слишком мягкими, так и не слишком жесткими. В негативном сценарии развития событий, к примеру если нерезидентам запретят владеть долями в капитале Сбербанка, то наверняка акции Сбербанка, а вслед за ними и рубль сильно подешевеют, потому что нерезиденты владеют 45% акций Сбербанка или около 2 трлн рублей в пересчете на капитализацию», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Дополнительные риски для глобальной экономики

Фактор Сбербанка сам по себе даже без учета других банков и санкций в отношении ОФЗ способен негативно сказаться на валютном рынке, но вероятность этих событий, по мнению Нигматуллина, очень невелика. Если мы умножаем потенциал ослабления рубля на вероятность этого ослабления, то получаем не такую уж большую величину, и эти риски уже заложены в цену, поэтому существенного потенциала здесь нет.

«Выборы в конгресс в начале ноября остаются очень важным событием с точки зрения внутренней политики США, поэтому окончательно исключать санкции тоже не стоит. Но фундаментальных причин вводить столь жесткие санкции против российских банков нет смысла, так как они несут в себе дополнительные риски и для экономики США, и для мировой экономики в целом, увеличивая риски по обслуживанию суверенного долга для всех развитых и развивающихся стран.

Всем придется на ровном месте больше платить за обслуживание долга, поэтому вряд ли санкции могут быть приняты в текущей редакции. К тому же Минфин США ранее уже дважды давал отрицательное заключение на подобные инициативы, поэтому он легко может сделать так еще один раз. Принятие законопроекта в нынешней редакции выглядит маловероятным», — уверен Тимур Нигматуллин.

В то же время аналитик Moody’s Кристин Линдоу еще накануне заявила, что Россия готова нейтрализовать удар со стороны новых санкций США, так как меры по сокращению вложений в ценные бумаги США и снижению зависимости от доллара сделали экономику менее уязвимой к угрозе более масштабных ограничений.