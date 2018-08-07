Совсем расколбасились: почему дорожают полуфабрикаты

Производители колбас и мясной продукции заявили о предстоящем повышении цен в России из-за подорожания сырья. News.ru разбирался, почему растёт стоимость любимых россиянами продуктов, и с чем теперь придётся делать бутерброд.

Крупнейшие переработчики мяса — «Останкино», «Продо» и «Дымов» — предупредили о росте закупочных цен, что может привести к росту цен на колбасу, а также полуфабрикаты. По их словам, в нынешнем году произошёл резкий и неконтролируемый рост оптовой стоимости свинины, которая является основным сырьём для мясопереработки. Цена свиной лопатки выросла на 53%, в то время как в прошлом году аналогичный скачок составлял только 17%. Свиные полутуши подорожали на 23%, свиной окорок без кости — на 30%, сообщает газета «Ведомости»

Также подорожала и индюшатина (+40%), курятина (+25%) и говядина (+15%), отмечает «Коммерсант». Если ситуация не изменится, то производство колбас и полуфабрикатов, считают эксперты, станет убыточным для мясопереработчиков. Им придётся поднять цены на колбасные изделия и полуфабрикаты на 5–12%, предупреждают представители рынка.

«Хорошее время» для производителей

Наталья Шагайда. «Подорожание возможно, потому что расходы растут и спрос на продукты потихоньку повышается. Как только он чуть-чуть начинает оживать, производители свинины поднимают цены», — отметила в комментарии News.ru директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Разумеется, у производителей всегда найдётся объяснение, почему цены растут. У них есть импортная составляющая, растёт курс доллара и издержки. Были и отложенные траты, когда не было спроса, а нужно было продолжать производство. Но все эти объяснения не имеют смысла, если некому продать. Поэтому, как только чуть оживает спрос, поднимаются цены, пояснила эксперт.

В 2014 году после того, как против России ввели санкции, способность совершать покупки у граждан снизилась, эта тенденция наблюдалась до июня 2017 года, после чего был зафиксирован рост продаж продовольствия. Как отметила Наталья Шагайда, это хорошее время, чтобы производители вспомнили о своих импортных составляющих, новых расходах на систему «Платон», «Меркурий», топливо и т.д.

Global Look Press/Aleksandr Schemlyaev

Бразилия ушла и взвинтились цены

Ещё одной причиной роста цен эксперты называют запрет на импорт мяса из Бразилии, который вступил в силу с 1 декабря прошлого года. Напомним, тогда Россельхознадзор обнаружил в бразильской продукции рактопамин — запрещённую в нашей стране биодобавку — стимулятор роста мышечной массы животных. Ввоз в нашу страну мяса из ЕС и США был запрещён ещё с 2014 года в рамках контрсанкций. Также нет поставок и из Украины. Остаётся только Белоруссия, но её ресурсы тоже небезграничны, заметила Шагайда. Между тем, снижение цен возможно, только если рынок открытый и на него устремляются другие производители. В этом случае возрастает предложение товара.

Сейчас наши крупнейшие переработчики являются также основными производителями, добавил в комментарии News.ru главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василий Узун. По его словам, всё сосредоточено в одних руках. Основной частью рынка владеет буквально несколько компаний, от которых зависят цены на сырьё. Импортное мясо дешевле, чем закупка у своих. Естественно, чтобы повысить цены на внутреннем рынке, надо запретить импорт, ограничить его.

АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин

Африканская чума свиней против монополии

Другим фактором повышения цен стала африканская чума свиней (АЧС), которая накрыла поголовья в Ивановской, Тульской, Ленинградской, Калининградской, Саратовской, Белгородской, Владимирской и Новгородской областях, а также юга России. Как только вирус подтвердился лабораторно, предприятиям пришлось уничтожить заражённых особей. Так, например, «Новгородский бекон» ликвидировал поголовье в 36 тысяч 600 свиней.

Крупные производители — это большие риски, напомнила Шагайда. Какие-то катаклизмы на небольшом производстве не повлияли бы на предложение. Теперь же компания будет пытаться компенсировать потери ростом цен. Остальные производители тоже будут рады, что можно немножко поднять цены, так как предложение товара снизилось, пояснила эксперт.

Чтобы бороться с африканской чумой, в России пытаются противостоять развитию малого бизнеса, собрать всё хозяйство в крупных комплексах, добавил Узунов. Хотя если один комплекс заражается, то потери по стране будут больше, нежели если бы очаги выявились в 10 или 20 мелких предприятиях. В Китае, например, производителей свинины миллионы, там всё население производит, но АЧС у них нет, они умеют бороться с ней, указал эксперт.

АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин

Россияне ответят спросом

Говоря о необходимости повышения цен, производители также указывают на аномальную жару в центральной России, из-за которой они могут не досчитаться необходимого количества зерна для комбикорма.

Однако, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов отметил, что такая ситуация не везде. Если в одних регионах цены на пшеницу действительно повысятся, то в других понизятся и по стране урожай будет тот же самый.

Он напомнил, что россияне так и не успели выйти на докризисный уровень потребления мяса и молока. И если цены снова начнут расти, ситуация «уравновесится спросом», отметил Тихонов. Население будет снижать потребление мясных продуктов, возникнет затоваривание и производителям придётся учитывать этот фактор.