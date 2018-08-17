Московский вексельный банк остался без лицензии

«В результате систематического проведения Московским вексельным банком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, и уклонения от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества», — отмечает ЦБ. Финансовые показатели банка ухудшались, что создало угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

ЦБ четыре раза за последний календарный год применял в отношении Московского вексельного банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководители и собственники банка не нормализовали его деятельность, констатирует регулятор. В кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Московский вексельный банк — участник системы страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе РФ.