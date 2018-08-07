На торгах до открытия рынка акции Office Depot, Bausch подорожали

Investing.com — Во вторник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:06 МСК курс акций Dean Foods (NYSE:DF) просел на 9,95% после того, как отчет компании за второй квартал совпал с прогнозами аналитиков, а ее прогноз дохода на акцию на текущий год был снижен до $0,32.

Курс акций Office Depot (NASDAQ:ODP) вырос на 1,19% после того, как отчет компании за второй квартал оказался лучше прогнозов аналитиков.

Акции Express Scripts (NASDAQ:ESRX) подешевели на 2,06% после того, как миллионер и инвестор Карл Айкан убедил держателей акций Cigna (NYSE:CI) проголосовать против продажи компании за $52 млрд

Курс акций Domino’s Pizza Group (NYSE:DPZ) снизился на 0,05% поскольку прибыль до налогообложения компании снизилась почти на 10%.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подорожали на 0,47% после того, как компания начала принимать на работу сотрудникков на свой завод стоимостью $2 млрд в Шанхае.

Курс акций Etsy (NASDAQ:ETSY) подскочил на 9,59% поскольку объем продаж во втором квартале превысил консенсус-прогноз, а компания повысила прогноз по выручке до $587–596 млн против предыдущего прогноза о значении $582–591 млн Акции Weight Watchers (NYSE:WTW) подешевели на 3,77% после того, как компания отчиталась о 4,5 млн подписчиков, что на 1 млн меньше, чем в предыдущем квартале.

Курс акций Zillow (NASDAQ:ZG) упал на 17,15% после того, как выручка компании за третий квартал и ее прогноз на год оказался ниже консенсус-прогноза.

Акции Twilio (NYSE:TWLO) подорожали на 16,81%, когда отчет компании за второй квартал превысил прогнозы аналитиков.

Курс акций Scana (NYSE:SCG) снизился на 5,52% после решения федерального судьи о том, что в Южной Каролине временно могут быть снижены счета за электроэнергию на 15%.

Акции Triplepoint Venture Growth (NYSE:TPVG) подешевели на 3,88% после сообщения о первичном размещении 6 млн обычных акций.

Курс акций Emerson Electric (NYSE:EMR) вырос на 2,99% после того, как доход на акцию за третий финансовый квартал превысил прогнозы экспертов, а компания увеличила свой прогноз по объему розничных продаж и по доходу на акцию.

Курс акций Crocs (NASDAQ:CROX) изменился незначительно несмотря на то, что отчет компании за второй квартал оказался выше прогнозов аналитиков. Компания повторила свой прогноз по выручке и сообщила о том, что финансовый директор компании Керри Теффнер уйдет в отставку в следующем году.

Курс акций Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) может измениться во время торгов вторника после того, как компания сообщила о приобретении International Equipment Solutions Attachments Group (IES Attachments) за $690 млн наличными.

Акции Bausch Health Companies Inc (NYSE:BHC) (TO:BHC), ранее известной как Valeant Pharmaceuticals, повысились на 3,09% после того, выручка компании за второй квартал превысила прогнозы экспертов.