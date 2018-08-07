Моржаретто: госрегулирование топливных цен должно быть в рамках рынка

Государственные меры регулирования цен на бензин должны быть, они дают нужный эффект, как это было с акцизами, но меры эти все равно должны быть в рамках рынка. Такое мнение высказали эксперты ФБА «Экономика сегодня»

Проект закона, вводящего в России государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин, внесен на рассмотрение в Госдуму

"С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней. Порядок государственного регулирования цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них, устанавливается Правительством Российской Федерации ", — содержится в тексте законопроекта.

Авторы документа отмечают, что это позволит обеспечить защиту потребителей от сильных ценовых колебаний.

Львиная доля

У нас в бензине львиная доля себестоимости — налоги, акцизы и прочие сборы, напоминает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Денис Кириллов

"Понятно, что определенный доход компании трейдеры получают, но если сравнить с другими странами, процент всех сборов внутри цены у нас выше. В девяностые тоже пытались регулировать этот процесс. В высокий сезон, когда цены на нефть и на бензин росли, компании отправляли нефть на экспорт по максимуму. В итоге бензина не хватало на внутреннем рынке — просто потому, что его по максимуму гнали на экспорт. Ситуация изменилась, когда госрегулирование было снято, и компании стали поднимать цены — чтобы компенсировать условные потери от того, что не отправят на экспорт. Цена поднималась, спрос падал, на экспорт сырье все равно шло, но дефицита на внутреннем рынке уже не было", — говорит эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Эффективность — нулевая

Госрегулирование, уверен директор по развитию бизнеса Аналитики товарных рынков Михаил Турукалов , очень негативная тема для рынка нефтепродуктов в целом и для потребителей нефтепродуктов. По мнению эксперта, «вмешательство в процессы рыночного ценообразования чревато нехваткой нефтепродуктов на внутреннем рынке, деградацией биржевой торговли», это ударит по независимым сетям АЗС и нефтебаз.

Эффективность от этой инициативы будет, говорит Турукалов, нулевой, и в целом «законопроект противоречит президентскому указу о развитии конкуренции от декабря прошлого года».

Меры приняты

Регулирование каких-то цен противоречит концепции государства, считает партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто

"Я только за государственные меры регулирования цен на бензин, но рыночные. Если у нас не будет рыночной цены на бензин, у нас не будет рынка как такового", — сказал эксперт. Что до перспектив принятия законопроекта, Моржаретто сомневается в том, что инициатива пройдет.

Тем более что меры по стабилизации положения на рынке уже приняты — в июле президент Владимир Путин подписал закон, дающий Кабмину полномочия повышать пошлины на экспорт бензина до 90% от пошлин на нефть.

Как было

Напомним, весной в России цены на бензин выросли. За январь-май рост составил 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.

Тем не менее, процесс замедлился. Накануне Росстат сообщил, что в июле средние розничные цены на бензин впервые в этом году снизились в месячном выражении (по сравнению с июнем — на 0,2%).

"Четвёртый месяц подряд среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в июле стало дороже на 5,2%. При этом цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%", — отметили в ведомстве.

При этом выяснилось, что причина роста цен связана с действиями трейдеров, которые перекупают сырье и топливо у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

3 августа прошло заседание совета секции «Нефтепродукты» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже . На совете прошло голосование, и в итоге трейдеры были отстранены от продажи нефтепродуктов с базисов (станций отправления) НПЗ крупных нефтяных компаний.