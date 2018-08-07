Библиотека Алвара Аалто продолжает акцию «Совместные чтения в сети»

Библиотека Алвара Аалто приглашает всех желающих принять участие в акции «Совместные чтения в сети».

В августе участникам акции предстоит познакомиться с творчеством Николая Семеновича Лескова — прозаика, автора известных романов, повестей и рассказов, к прочтению предложено произведение «Очарованный странник».

Напомним, что в начале каждого месяца в группе библиотеки Аалто ВКонтакте размещается информация об одной из книг, предлагаемых к прочтению, затем прочитавшим книгу предлагается поделиться своими впечатлениями о ней в форме опроса. По окончанию акции будет определен самый активный читатель, имя которого назовут в Общероссийский день библиотек — 27 мая 2019 года.

По окончанию акции будет определен самый активный читатель, имя которого назовут в Общероссийский день библиотек — 27 мая 2019 года.