Ещё
Библиотека Алвара Аалто продолжает акцию «Совместные чтения в сети»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Библиотека Алвара Аалто продолжает акцию «Совместные чтения в сети» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Библиотека Алвара Аалто приглашает всех желающих принять участие в акции «Совместные чтения в сети».
В августе участникам акции предстоит познакомиться с творчеством Николая Семеновича Лескова — прозаика, автора известных романов, повестей и рассказов, к прочтению предложено произведение «Очарованный странник».
Напомним, что в начале каждого месяца в группе библиотеки Аалто ВКонтакте размещается информация об одной из книг, предлагаемых к прочтению, затем прочитавшим книгу предлагается поделиться своими впечатлениями о ней в форме опроса. По окончанию акции будет определен самый активный читатель, имя которого назовут в Общероссийский день библиотек — 27 мая 2019 года.
По окончанию акции будет определен самый активный читатель, имя которого назовут в Общероссийский день библиотек — 27 мая 2019 года.
Ivyborg.ru: последние новости
Вице-премьер предложила индексировать пенсию каждый год «Северный поток» остановят через неделю После окончания настройки пенсионной системы возраст выхода на пенсию придется снижать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»432
Правительство не смогло выполнить поручение Путина281
Украина оставила «Газпром» без денег279
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение