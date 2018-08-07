Иностранцам здесь не место: банки с зарубежным капиталом

Швейцарская компания GVR FINANCE опротестовала в арбитраже решение об отзыве лицензии у Газбанка , одним из акционеров которого она являлась. Центробанк в июле отозвал лицензию у финучреждения. Между тем практика показывает, что подобные судебные иски ничем хорошим для бывших владельцев кредитных организаций не заканчиваются и шансы на выигрыш равны нолю. Однако на этот раз не всё так просто. Дело в том, что иск подал Дэвид Гаон — представитель довольно известной семьи Гаон, которая прославилась многолетними тяжбами с Россией из-за контракта по поставке продовольствия в обмен на нефть. News.ru разбирался, какие из топ-50 российских банков имеют отношение к иностранным финансовым структурам.

Важно понимать, что кредитные организации с иностранным капиталом полностью подчиняются российскому законодательству. Иностранное участие говорит о том, что определённый пакет акций банка принадлежит зарубежному владельцу. Напрямую иностранным банкам открывать свои филиалы в России нельзя, можно владеть российским юрлицом и функционировать в формате «дочерней» организации.

ЮниКредит Банк — крупнейший банк в России с иностранным капиталом. Все голосующие акции банка принадлежат австрийскому подразделению итальянской финансовой группы UniCredit. Работает в РФ с 1989 года. Изначально он назывался Международный Московский Банк (ММБ). Примечательно, что это была первая российская кредитно-финансовая организация с западным капиталом. Его учредителями являлись пять иностранных банков: Bayerische Hypo— und Vereinsbank (HVB), Creditanstalt-Bankverein, BancaCommercialeItaliana, CreditLyonnais и Kansallis-Osaki-Pankki. В настоящее время кредитная организация активно развивает филиальную сеть и розничный бизнес. Одним из основных направлений работы банка также является обслуживание компаний. В нём насчитывается 13 филиалов, 12 представительств в России и одно в Белоруссии, а также более 60 дополнительных и 16 операционных офисов. Количество сотрудников на 1 июля 2017 года составляло 4 540 человек. В банке обслуживаются более 27,8 тысяч корпоративных и около 1,9 млн частных клиентов.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens

Московский Кредитный Банк, Росбанк, Райффайзенбанк занимает вторую строчку в списке крупнейших банков с иностранными владельцами. На сегодня единственным акционером банка является «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (доля в 100%). Райффайзенбанк был учрежден в 1996 году как банк с полностью австрийским капиталом под названием «Райффайзенбанк Австрия». Организация состоит из пяти филиалов: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре; более 120 дополнительных офисов, двух операционных касс вне кассового узла и 54 операционных офисов. В нем обслуживаются более 80 тысяч юридических лиц. В распоряжении владельцев пластиковых карт находится 1300 банкоматов, а также партнёрская банкоматная сеть ( Газпромбанк Россельхозбанк , «Уралсиб», Энерготрансбанк , ЮниКредит Банк). Помимо этого, в июне 2016 года банк объединил сеть своих банкоматов с сетью банкоматов Бинбанка . По состоянию на 1 июля 2017 года в банке работало 7 843 сотрудника.

News.ru/Сергей Булкин

Росбанк

На третьей строчке — Росбанк. Он был основан в 1993 году и назывался тогда «Независимость». Во время кризиса 1998 года его купила промышленно-финансовая группа «Интеррос». Сегодня держателем 99,95% акций является французская банковская группа Societe Generale. Оставшиеся 0,05% принадлежат миноритарным акционерам. В 2017 году его сеть насчитывала 365 офисов продаж. Банк оказывает все виды услуг частным клиентам и организациям в 70 регионах РФ. Здесь сегодня работает 10 тысяч человек (без учёта дочерних банков и компаний). Всего обслуживаются 4 млн физических лиц и 80 тысяч корпоративных клиентов.

News.ru/Сергей Булкин

Ситибанк, находящийся на предпоследнем месте в топ-5 банков России с зарубежными владельцами, возник в 1993 году изначально как банк с полностью иностранным капиталом. Ситибанк является «дочкой» американской Citigroup. В России у него имеются 11 отделений в Москве, три — в Санкт-Петербурге и по одному в нескольких городах-милионниках, таких как, например, Уфа, Волгоград, Екатеринбург и другие. За последние годы банк уменьшил своё присутствие в России и сократил примерно половину своих офисов. В 2017 году здесь работали более 3100 сотрудников. В кредитной организации обслуживаются более 600 тысяч физлиц и свыше 3000 компаний. Для «физиков» банк предлагает следующие услуги: накопительные и сберегательные счета, вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты, денежные переводы и другие. Для компаний — услуги по операциям с ценными бумагами, инкассо, аккредитивы, кредитование и т. д.

Восточный Банк

Замыкает наш список Восточный Банк. Он был основан в 1991 году в городе Благовещенске Амурской области. В настоящее время акции финучреждения принадлежат в том числе и зарубежным держателям. Так, 51,62% акций банка владеет фонд Baring Vostok. Кроме головного офиса в Благовещенске в банке насчитывается восемь филиалов в российских городах, 129 допофисов, несколько операционных касс и около 500 операционных офисов. Количество сотрудников в 2017 году составляла свыше 9 тысяч человек. Для юридических лиц банк предлагает услуги: кредитование, корпоративные депозиты, банковские гарантии, зарплатные проекты и прочее. Для частных клиентов — пластиковые карты, вклады, электронные сервисы, денежные переводы и другие.