Новый день на рынке РФ будет ничуть не легче

По итогам торгов 8 августа индекс МосБиржи снизился на 0,83% до 2293,01 п., а РТС — на 2,91% до 1113,78 п. Магия чисел продолжает работать, а в этом году отмечается сразу два юбилея знаковых провалов на российском рынке: август 1998 и август 2008.

Началось всё с информации в прессе об обращении одного из американских сенаторов с предложением наложить санкции против В. Евтушенкова, который является основным акционером АФК «Система» (-2,73%). Затем уже появились подробности нового законопроекта американских сенаторов против РФ. Документ предполагает запрет на покупку новых выпусков ОФЗ, а также запрет на операции в долларах США для государственных банков и заморозку их счетов на территории США. Естественно, что банковский сектор отреагировал на это падением: Сбербанк (-4,26%), « ВТБ » (-2,37%). Однако на счёт действий против банков можно усомниться. Российские компании являются значимыми заёмщиками на мировом рынке. Блокировка операций в долларах США для отечественных банков также означает форс-мажор по обслуживанию корпоративных долгов, номинированных в американской валюте. Вполне вероятно, что спонсоры политиков из финансового сектора будут иметь очень серьёзный разговор на эту тему. Более устойчивым оказался нефтегазовый сектор, так как больших угроз в его адрес не предполагается: «Газпром» (+0,95%), «ЛУКОЙЛ» (-0,46%), «Роснефть» (+0,26%), «Сургутнефтегаз» (-0,26%).

Новый день на рынке будет ничуть не легче, так как вечером появилась информация о мерах США против РФ в связи с делом Скрипалей. Пока сложно говорить об их содержании, но до 22 августа, когда они начнут действовать, рынок узнает всё. Меж тем и второй пакет, который может быть активирован через 90 дней предусматривает также запрет любого технологичного экспорта в РФ и импорта из РФ, включая нефть и газ, а также запрет на посадки воздушных судов российских компаний, а особенно «Аэрофлота» , на территории США. Также заявляется о возможности понижения статуса дипломатических отношений. Всё бы это было смешным, если бы не казалось грустным. Уже много лет назад известный дипломат Генри Киссинджер говорил о том, что будет большой глупостью одновременно ссориться с Москвой и Пекином. Но, похоже, в США готовы ссориться со всем миром.

Рубль отреагировал на ситуацию довольно негативно, что отразилось и на проведении аукционов Минфина . На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года. Удалось разместить бумаги на 11,23 млрд при средневзвешенной доходности 7,98%. Предложение составляло 15 млрд, а спрос — 26,461 млрд рублей. Второй аукцион оказался ещё менее удачным. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением в ноябре 2022 года. Всего были проданы бумаги на 2,085 млрд рублей при спросе 8,085 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,75%. Итоги вполне ожидаемые, так как в условиях резкого роста рисков инвесторы неизбежно будут требовать более высоких доходностей. Однако не стоит сильно паниковать. Запрет на будущие выпуски ещё не означает запрет на владение прежних выпусков. Кроме того, Минфин может остановить закупку валюты, когда рубль достигнет уровня 67-68 рублей за доллар. У ЦБ также могут появиться условия для повышения ставки, что стало эффективным инструментом купирования паники в 2014-2015 годах. Плюс к этому стоит помнить, что законопроект ещё не является документом, который принят. Он может быть существенно изменён или вовсе сведён к формальностям. Положения законопроекта явно затрагивают интересы американских финансовых организаций, а это может оказаться слишком затратным. Поэтому паника ещё может ослабить рубль до 67-69 за доллар, где и можно будет делать более обоснованные прогнозы.