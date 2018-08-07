Маск заявил о планах продажи и делистинга Tesla

Фото: Roman Pilipey/EPA-EFE Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Глава Tesla Inc. Илон Маск сообщил о том, что размышляет над продажей компании частным инвесторам.

Об этом он заявил в сообщении на своей странице в соцсети Twitter, отметив, что думает над продажей компании частным инвесторам по цене в $420 за акцию, намекнув при этом, что уже получил предложение о покупке компании. По его словам, он также «надеется на то, что при этом все нынешние инвесторы Tesla останутся с компанией».

Данное заявление стало поводом для роста котировок Tesla на бирже Nasdaq на 8%. Озвученные Маском цифры заметно выше текущих ценовых уровней компании в $365 за акцию. В этот же день издание Financial Times сообщило о покупке пакета акций Tesla со стороны ​Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Как отмечается, речь идет о пакете акций в объеме «от 3% до 5%».

Компания Tesla Inc провела IPO в 2010 г., реализовав в рамках первичного размещения 13,3 млн акций по цене в $17 за акцию. В сентябре 2017 г. котировки компании достигли исторического максимума, торгуясь на уровне в $389,57 в рамках одной из внутридневных сессий.

Маск ранее уже заявлял о желании провести делистинг Tesla и продать компанию частным инвесторам, в частности, в интервью журналу Rolling Stone в ноябре 2017 г. Тогда он отмечал, что компания могла бы быть «более эффективной» в руках частных инвесторов.

Одной из потенциальных причин для продажи Tesla может являться стремление Маска к минимизации внешнего давления на компанию, которая постоянно находится под пристальным наблюдением со стороны различных аналитиков и участников фондовых рынков.

В случае делистинга акций Tesla не придется публично отчитываться перед инвесторами с публикацией финансовых показателей и обсуждением дальнейшей стратегии компании. Один из недавних скандалов вокруг Tesla, за который Маску пришлось лично принести извинения, был связан с его поведением перед участниками конференц-связи с инвесторами.