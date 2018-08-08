Брокер на выбор: как начать торговать на бирже и не разориться

Первый шаг для тех, кто решил начать торговать на бирже, — поиск подходящей брокерской компании. От этого выбора напрямую зависит не только финансовый успех, но и безопасность ваших денег.

Равнение на альбатроса

Человечки в разноцветных комбинезонах упорно карабкаются к вершине, прокладывая путь ледорубами. Изломы горы напоминают график фондовой биржи. Сверху на все это взирает альбатрос. Внизу титр: «Вам нужен представитель — брокер». Внезапно над горой появляется самолет, который тащит надпись: «Проверьте лицензию на cbr.ru».

Так в коротком анимационном ролике ЦБ решил поделиться советами по выбору брокера. Именно с проверки лицензии, по мнению регулятора, необходимо начать при выборе брокерской компании. Однако, как следует из ролика, важны еще опыт и репутация компании. Для этого, считает ЦБ, стоит изучить отзывы клиентов.

Продуктовый виджет

Следующее, что нужно инвестору, как указывают авторы ролика, — проверить, как регулярно брокерская компания публикует свою финансовую отчетность. А вот затем уже можно заключить договор, выбрав наиболее удобный способ торговли: отдавая указания брокеру по телефону либо с помощью торгового терминала или приложений. И наконец, советует регулятор, стоит обратить внимание, сколько и за что придется платить брокеру. Ведь, напоминают в ЦБ, у некоторых компаний есть абонентская плата за пользование счетом, а также, возможно, клиенту надо будет платить за торговый терминал.

Беспокойный регулятор

По данным Московской биржи, число зарегистрированных клиентов-физлиц в июле перевалило за 2,2 млн Еще год назад их было 1,67 млн человек. Столь стремительный рост числа граждан, пытающихся заработать на торговле ценными бумагами, напрямую связан с падением доходности вкладов в банках. Прекрасно понимая, что реальная инфляция несколько расходится с показателями, которые публикует Росстат , бывшие вкладчики пытаются хоть как-то сохранить свои сбережения. Это прекрасно иллюстрирует статистика паевых инвестиционных фондов (ПИФов): с начала года в них поступило почти 63 млрд рублей. Еще 8 млрд рублей привлекли фонды акций.

Очевидно, что такой бурный рост частных инвесторов не может не беспокоить регулятора. В январе заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин даже написал письмо (опубликовано на сайте ЦБ), в котором предостерег граждан от недобросовестных участников рынка, которые под видом стандартного брокерского обслуживания занимаются управлением деньгами клиентов.

В апреле под прицелом регулятора оказалось автоследование. Все это сопровождалось громким скандалом с разоблачением одного из самых популярных авторов стратегий автоследования Элвиса Марламова, которого обвинили в инсайдерской торговле и использовании фронтраннинга. В результате счета Марламова заблокировали (его стратегиями пользовались около 2 тыс. подписчиков), а автоследование теперь планируют отрегулировать.

Конкурент все расскажет

Теперь ЦБ пытается дать универсальные ориентиры тем, кто решил попытать счастья на фондовом рынке. При этом, как отмечает заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса ИК «Велес Капитал» Алексей Бушуев , регулятор делает это с позиции суперпрофессионала для ребенка, не объясняя, почему именно эти критерии. Например, по его словам, для новичка и опытного инвестора принципы выбора брокера могут существенно отличаться. Если первому важнее всего надежность брокера и поддержка, защита от возможных рисков, то второму — технологичность брокера, возможность оперативно связаться с советником или трейдером. А вот размер комиссий больше актуален для тех, кто готов, по словам эксперта, тратить на торговлю более часа в день. «Надежность менее важна. Ведь предполагается, что инвестор уже грамотный и сам понимает и регулирует свои риски», — говорит Бушуев.

Не столь однозначно воспринимают участники рынка и такой критерий выбора брокера, как его репутация. «Можно посмотреть на отзывы клиентов, как советует ЦБ, однако при этом стоит учитывать одну особенность: людям свойственно жаловаться, когда их что-то не устраивает, положительные же отзывы пишут немногие», — указывает директор по развитию компании «Финам» Ярослав Кабаков . Он рекомендует обратить внимание на наличие у брокера профессиональных наград.

В «Альпари» предупреждают, что полагаться на отзывы клиентов в Интернете просто опасно: они могут быть заказными. Поэтому, по словам аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой, лучше получить информацию от знакомых, которые уже имели опыт работы с этим брокером. Еще один вариант — узнать о брокере у его конкурентов. «Если конкурирующий брокер — надежная компания, то это отметит даже конкурент, обратив ваше внимание, что у него, конкурента, есть определенные преимущества перед брокером, которого вы выбрали или собираетесь выбрать», — поясняет она.

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Надежный не значит удобный

Рейтинг, активы под управлением, акционеры, а также история работы на фондовом рынке —все эти критерии, считают опрошенные Банки.ру эксперты, свидетельствуют о надежности брокера. Как отмечает начальник отдела по работе с клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев , лучше доверить деньги компании, акционеры которой зарегистрированы в России и не менялись хотя бы лет пять. Кроме того, от размера компании может зависеть и надежность ее сервисов. «Брокерам с небольшим количеством клиентов и малыми оборотами просто не по карману инвестиции в инфраструктуру, обеспечивающие должное качество сервисов и бесперебойность работы ИТ», — утверждает Кабаков.

В то же время надежность брокера далеко не всегда означает удобство и низкие комиссии. «Первые, кто сделал массовое приложение для удобной торговли, — это представители „черного“ форекса», — говорит Бушуев. По его словам, из-за путаницы в понятиях «комфорт» и «надежность» клиенты потеряли не один миллиард. Руководитель центра поддержки и консультирования клиентов ITI Capital Яна Старцева советует сравнивать, какое программное обеспечение и для каких устройств и операционных систем предоставляет брокер клиентам, насколько оно интуитивное, есть ли обучающие материалы по работе с программным обеспечением, сколько серверов используется при этом. Последнее, в частности, важно, поскольку в периоды высокой волатильности на рынке нагрузка на софт вырастает в разы. Все это может сказать о том, насколько комфортно и эффективно будет торговать через брокера. А от этого в немалой степени зависит и эффективность инвестиций.

Как не разориться на тарифах

Как не переплатить на комиссиях? Ярослав Кабаков из «Финама» говорит, что нередки случаи, когда из-за неправильно выбранного тарифа комиссионные расходы «съедали» всю прибыль, заработанную инвестором на бирже. Он рекомендует выбирать компании, предлагающие несколько тарифных планов: это позволит менять стратегию, оптимизируя свои издержки за счет смены тарифов и не меняя брокера. Стандартные тарифы — обычно самые дешевые. Некоторые варианты можно посмотреть здесь. Это, по словам начальника отдела биржевых операций «БКС Брокер» Максима Ремизова, подходит для тех, кто просто решил собрать портфель из нескольких акций и облигаций и не планирует совершать частые сделки.

Дополнительные расходы у клиента брокера могут возникнуть не только при продаже или покупке ценных бумаг, но и по другим операциям. Генеральный директор ИК «Регион Инвестиции» Дмитрий Тонкогубов советует проверить, как в регламенте отражены правила и стоимость ввода и вывода денежных средств, займа ценных бумаг, стоимость маржинальной торговли, списания брокерской комиссии, порядок урегулирования споров. Плюс платными могут оказаться СМС-уведомления.

Еще одна деталь, на которую советуют обратить внимание участники рынка, — наличие у брокера собственного банка. Это упростит и удешевит трансакции между банковскими и брокерскими счетами, а кроме того, указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов, отчасти повышает надежность компании: наличие банка привлекает особенно пристальное внимание регулятора к деятельности финансовой группы.

Если брокер оказался вдруг…

Если брокерская компания обанкротится или регулятор отзовет у нее лицензию, то по логике вещей ее клиенты пострадать не должны. Согласно законодательству активы клиентов (денежные средства и ценные бумаги) обособлены от имущества брокера и на них не может быть наложено взыскание по долгам брокера. Акции и другие ценные бумаги клиентов хранятся на счете депо в депозитарии, а денежные средства на отдельном счете. В случае форс-мажора брокер обязан сообщить клиентам об обстоятельствах и предложить забрать свои активы. Например, перевести на счет в другой компании.

Но это в идеале. На деле часто компании прописывают в договоре на брокерское обслуживание возможность использования клиентских денег в своих целях. В частности, для операций РЕПО. «Соглашаясь с этим пунктом, инвестор принимает на себя дополнительный риск, который влечет за собой безвозмездное использование его активов», — поясняет Дмитрий Тонкогубов. Иными словами, компания использует деньги клиента, чтобы заработать доходы, и при этом ничем не рискует. Регулятор много раз обращал внимание на это обстоятельство: ведь в случае банкротства брокера есть вероятность, что этих денег инвестор больше не увидит.