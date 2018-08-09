ОФЗ и евробонды РФ дешевеют на фоне роста санкционных рисков

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Российские облигации федерального займа (ОФЗ) и евробонды дешевеют на фоне роста санкционных опасений. В частности, администрация США объявила вечером 8 августа о том, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента , через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.

Реакция рынка

На фоне роста опасений относительно введения новых санкций цена 15-летних ОФЗ 26212 с погашением 19 января 2028 года снизилась на 114,2 б.п. — до 93,158% от номинала, а доходность этих бумаг выросла на 16 б.п. — до 8,23%. Кроме того, подешевели ОФЗ выпуска 26218 с погашением 17 сентября 2031 года — на 137,3 б.п. — до 103,05% (доходность выросла на 16,7 б.п. — до 8,28%), а также ОФЗ 26207 с погашением 3 февраля 2027 года на 89,9 б.п. — до 100,401% (доходность выросла на 15 б.п. — до 8,24%) и ОФЗ 26221 с погашением 23 марта 2033 года — на 99,9 б.п. — до 96,501% (доходность выросла на 9 б.п. — до 8,24%). При этом долларовые евробонды РФ с погашением 23 июня 2047 года подешевел на 193,6 б.п. — до 93,472%, а доходность выросла на 14,3 б.п. — до 5,714%. Кроме того, долларовые евробонды РФ с погашением 16 сентября 2043 года подешевел на 156 б.п. — до 105,49%, а доходность выросла на 11,3 б.п. — до 5,473%.

Мнение эксперта

Накануне, по данным ВТБ Капитала, доходность 10-летних ОФЗ повысилась примерно на 18 б.п., а среднесрочные и короткие выпуски закрылись ростом доходностей на 22-24 б.п. Самые длинные облигации прибавили в доходности 15 б.п. (минус 1,0-1,2 п.п. в цене).

"Интересно заметить, мы думаем, что иностранцы выходили в основном из позиций в акциях, в отличие от апрельского эпизода, когда основные продажи были на рынке ОФЗ", — отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин