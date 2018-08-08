Медиарейтинг российских банков: июнь 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за июнь 2018 года.

ВТБ и ВЭБ. Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июне стали Сбербанк

Главные события, повлиявшие на медиарепутацию Сбербанка:

— На пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможный запрет госбанкам на покупку частных банков, заявив, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, сообщил о переизбрании председателем набсовета Сбербанка экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева , а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.

— Сбербанк с 9 июня снижает ставки по ипотеке для зарплатных клиентов до 9,1%, для всех остальных — до 9,4%, сообщил глава банка Герман Греф в ходе выступления на годовом собрании акционеров. Кроме того, Греф назвал главные риски для развития Сбербанка, они связаны с санкциями и технологической составляющей.

— Сбербанк с 1 июля запускает обновленный формат программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», позволяющий обменивать бонусы на рубли. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

— Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Международного финансового конгресса сообщил журналистам, что госбанк подтвердил регулятору свой интерес к покупке банка «Возрождение» . По его словам, закрыть сделку ВТБ рассчитывает в III квартале, «если никаких скелетов не вылезет».

— ВТБ в качестве банка-агента начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Уссури» , у которого ЦБ ранее отозвал лицензию.

СМИ сообщали о следующих событиях с участием ВЭБа:

— ВЭБ собирается уволить до половины сотрудников всех уровней. На этом можно будет сэкономить 2—3 млрд рублей в год. В перспективе оптимизация штата затронет и дочерние организации госкорпорации. Таким способом новое руководство ВЭБа планирует сократить издержки, чтобы получить очередную порцию поддержки со стороны государства.

— Семье главы ВЭБа, бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650 стоимостью около 70 млн долларов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные директората гражданской авиации Люксембурга.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

— 23 июня в Санкт-Петербурге состоялся праздник «Алые паруса», который посетили десятки тысяч выпускников, жителей города и туристов. СМИ отметили, что праздник проводится по инициативе банка «Россия» и Пятого канала.

— Абсолют Банк запустил новое мобильное приложение — «Абсолют.переводы» — для р2р-переводов с карты на карту различных банков в рамках онлайн-сервиса Абсолют.market.

— СМП Банк снизил ставки по всем видам ипотечных программ.

— Прибыль группы Транскапиталбанка по МСФО за I квартал 2018 года составила 294,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения. Основным источником прибыли являются чистые процентные доходы, превысившие 2,8 млрд рублей.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июне 2018 года, но не были представлены в топ-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Русфинанс Банк (24-е место)

— Введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой физические лица могут рассчитываться, является неизбежным, считает глава Русфинанс Банка Сергей Озеров

— Председатель совета директоров банка «Российский Капитал» Михаил Кузовлев назначен на должность первого заместителя председателя ВЭБа. Он будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами, а также курировать деятельность «ВЭБ Капитала».

— Банк России и Московская биржа на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге представили прототип маркетплейса и дистанционно открыли первые десять вкладов в банке «Центр-инвест».

— Банк России оценивает траты на санацию трех частных банковских групп в 2,62 трлн рублей и не исключает новых вложений. Об этом рассказала в интервью СМИ глава ЦБ Эльвира Набиуллина , отметив, что большую часть выделенных регулятором депозитов — 1,5 трлн рублей — получили «Траст», Рост Банк и Автовазбанк, которые планируется объединить и создать на их базе банк проблемных активов.