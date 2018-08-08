Медиарейтинг российских банков: июнь 2018 года 

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за июнь 2018 года.
Главные события, повлиявшие на медиарепутацию Сбербанка:
— На пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможный запрет госбанкам на покупку частных банков, заявив, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, сообщил о переизбрании председателем набсовета Сбербанка экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, а также заявил, что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.
— Сбербанк с 9 июня снижает ставки по ипотеке для зарплатных клиентов до 9,1%, для всех остальных — до 9,4%, сообщил глава банка Герман Греф в ходе выступления на годовом собрании акционеров. Кроме того, Греф назвал главные риски для развития Сбербанка, они связаны с санкциями и технологической составляющей.
— Сбербанк с 1 июля запускает обновленный формат программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», позволяющий обменивать бонусы на рубли. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
— Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Международного финансового конгресса сообщил журналистам, что госбанк подтвердил регулятору свой интерес к покупке банка «Возрождение». По его словам, закрыть сделку ВТБ рассчитывает в III квартале, «если никаких скелетов не вылезет».
— ВТБ в качестве банка-агента начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Уссури», у которого ЦБ ранее отозвал лицензию.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием ВЭБа:
— ВЭБ собирается уволить до половины сотрудников всех уровней. На этом можно будет сэкономить 2—3 млрд рублей в год. В перспективе оптимизация штата затронет и дочерние организации госкорпорации. Таким способом новое руководство ВЭБа планирует сократить издержки, чтобы получить очередную порцию поддержки со стороны государства.
— Семье главы ВЭБа, бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650 стоимостью около 70 млн долларов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные директората гражданской авиации Люксембурга.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
АБ «Россия» (+24)
— 23 июня в Санкт-Петербурге состоялся праздник «Алые паруса», который посетили десятки тысяч выпускников, жителей города и туристов. СМИ отметили, что праздник проводится по инициативе банка «Россия» и Пятого канала.
Абсолют Банк (+8)
— Абсолют Банк запустил новое мобильное приложение — «Абсолют.переводы» — для р2р-переводов с карты на карту различных банков в рамках онлайн-сервиса Абсолют.market.
СМП Банк (+18)
— СМП Банк снизил ставки по всем видам ипотечных программ.
Транскапиталбанк (+6)
— Прибыль группы Транскапиталбанка по МСФО за I квартал 2018 года составила 294,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения. Основным источником прибыли являются чистые процентные доходы, превысившие 2,8 млрд рублей.
Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июне 2018 года, но не были представлены в топ-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
Русфинанс Банк (24-е место)
— Введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой физические лица могут рассчитываться, является неизбежным, считает глава Русфинанс Банка Сергей Озеров.
Банк «Российский Капитал» (27-е место)
— Председатель совета директоров банка «Российский Капитал» Михаил Кузовлев назначен на должность первого заместителя председателя ВЭБа. Он будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами, а также курировать деятельность «ВЭБ Капитала».
Банк «Центр-инвест» (41-е место)
— Банк России и Московская биржа на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге представили прототип маркетплейса и дистанционно открыли первые десять вкладов в банке «Центр-инвест».
Банк АВБ (44-е место)
— Банк России оценивает траты на санацию трех частных банковских групп в 2,62 трлн рублей и не исключает новых вложений. Об этом рассказала в интервью СМИ глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что большую часть выделенных регулятором депозитов — 1,5 трлн рублей — получили «Траст», Рост Банк и Автовазбанк, которые планируется объединить и создать на их базе банк проблемных активов.
РГС Банк (49-е место)
— Бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров рассматривает возможность оспорить в суде часть условий сделки по передаче контроля над «Росгосстрахом» банку «Открытие». Банк «Открытие» не выполнил часть своих обязательств по сделке, заявил Хачатуров на пресс-конференции, тогда как сам он по условиям сделки бесплатно передал «Открытию» РГС Банк, НПФ РГС и 2 000 объектов недвижимости.
Всероссийский Банк Развития Регионов (50-е место)
— Правительство выбрало банки, которые вместе со Сбербанком станут агентами правительства для выплаты пенсий военным. Помимо крупнейших государственных банков военные пенсии будет платить аффилированный с «Роснефтью» ВБРР.