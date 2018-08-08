На торгах до открытия рынка акции Disney, Snap, Tesla и Papa John’s подешевели

Investing.com — В среду в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:00 МСК курс акций Walt Disney (NYSE:DIS) снизился на 0,57% после того, как доходы компании за квартал оказались хуже прогнозов аналитиков из-за роста расходов на новые технологии.

Акции Snap (NYSE:SNAP) подешевели на 1,07% после сообщения о том, что число пользователей Snapchat снизилось до 188 млн против 191 млн в предыдущем квартале. Падение курса акций было ограничено сообщением о том, что миллионер-инвестор приобрел 2,3% акций компании, подтверждая мнение о том, что компания Snap еще не раскрыла всего своего потенциала.

Курс акций Papa John's (NASDAQ:PZZA) упал на 9,42% после того, как компания сделала прогноз о том, что объем продаж за год снизится в диапазоне 7–10%, а также снизила прогноз по прибыли. Причиной снижения прогнозов назван разрыв связи с основателем компании и ее бывшим гендиректором Джоном Шнаттером

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подешевели на 1,33% после взлета на 11% во время предыдущей сессии, когда Илон Маск заявил о том, что может выкупить все акции компании по цене $420 за акцию. Некоторые аналитики предположили, что брокеры по коротким позициям могут подать в суд на Маска, если эта информация не подтвердится.

Акции Ford Motor (NYSE:F) изменились незначительно после сообщения о том, что в начале следующего года намерена вывести на рынок Китая среднеразмерный кроссовер, разработанный совместно с китайской компанией. Американский автопроизводитель старается вдохнуть новую жизнь в свой бизнес на самом крупном рынке автомобилей в мире.

Акции CVS Health (NYSE:CVS) подорожали на 3,31% после того, как квартальный отчет компании оказался лучше консенсус-прогноза.

Курс акций Michael Kors (NYSE:KORS) повысился на 2,44% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося лучше прогнозов аналитиков.

Курс акций 3D Systems (NYSE:DDD) взлетел на 14,87% в результате публикации отчета за второй квартал, который оказался лучше консенсус-прогноза.

Акции Cars.com (NYSE:CARS) подешевели на 3,64% после снижения прогнозов компании на текущий год.