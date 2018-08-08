Ещё
На торгах до открытия рынка акции Disney, Snap, Tesla и Papa John’s подешевели
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.75
–0.25 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

На торгах до открытия рынка акции Disney, Snap, Tesla и Papa John’s подешевели 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — В среду в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.
К 15:00 МСК курс акций Walt Disney (NYSE:DIS) снизился на 0,57% после того, как доходы компании за квартал оказались хуже прогнозов аналитиков из-за роста расходов на новые технологии.
Акции Snap (NYSE:SNAP) подешевели на 1,07% после сообщения о том, что число пользователей Snapchat снизилось до 188 млн против 191 млн в предыдущем квартале. Падение курса акций было ограничено сообщением о том, что миллионер-инвестор приобрел 2,3% акций компании, подтверждая мнение о том, что компания Snap еще не раскрыла всего своего потенциала.
Курс акций Papa John's (NASDAQ:PZZA) упал на 9,42% после того, как компания сделала прогноз о том, что объем продаж за год снизится в диапазоне 7–10%, а также снизила прогноз по прибыли. Причиной снижения прогнозов назван разрыв связи с основателем компании и ее бывшим гендиректором Джоном Шнаттером.
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подешевели на 1,33% после взлета на 11% во время предыдущей сессии, когда Илон Маск заявил о том, что может выкупить все акции компании по цене $420 за акцию. Некоторые аналитики предположили, что брокеры по коротким позициям могут подать в суд на Маска, если эта информация не подтвердится.
Акции Ford Motor (NYSE:F) изменились незначительно после сообщения о том, что в начале следующего года намерена вывести на рынок Китая среднеразмерный кроссовер, разработанный совместно с китайской компанией. Американский автопроизводитель старается вдохнуть новую жизнь в свой бизнес на самом крупном рынке автомобилей в мире.
Акции CVS Health (NYSE:CVS) подорожали на 3,31% после того, как квартальный отчет компании оказался лучше консенсус-прогноза.
Курс акций Michael Kors (NYSE:KORS) повысился на 2,44% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося лучше прогнозов аналитиков.
Курс акций 3D Systems (NYSE:DDD) взлетел на 14,87% в результате публикации отчета за второй квартал, который оказался лучше консенсус-прогноза.
Акции Cars.com (NYSE:CARS) подешевели на 3,64% после снижения прогнозов компании на текущий год.
Investing.com Россия: последние новости
Рубль укрепился в перерыве между заседаниями ЦБР и ФРС Рынок акций РФ закрылся ростом, Индекс МосБиржи прибавил 0,08% Курс британского фунта опустился ниже $1,29
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина169
Рубль обвалился548
Налог на имущество рассчитают по-новому12
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Рубль продолжает капитулировать53
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение