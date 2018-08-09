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Рост рисков для рубля может заставить ЦБ вновь ужесточить риторику в отношении ДКП
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Рост рисков для рубля может заставить ЦБ вновь ужесточить риторику в отношении ДКП 

Прайм 15 минут назад
Корсчета выросли с началом нового периода усреднения. Этим утром корсчета превысили 2 трлн руб. Это вполне комфортный уровень, начало периода усреднения дает банкам определенную гибкость. При спокойной обстановке на рынке банки скорее предпочли бы создать определенный задел особенно после того, как в прошлом месяце на фоне налоговых платежей возник значительный дефицит ликвидности, даже несмотря на созданный в начале месяца задел. Сейчас же есть риск, что банки перенаправят часть средств с корсчетов на валютный рынок, в частности из-за роста спроса на валюту со стороны клиентов. Относительно низкий дневной объем торгов на валютной бирже делает курс национальной валюты более чувствительным даже к сравнительно небольшому росту спроса. Так, вчера объем торгов на валютной бирже оказался примерно в два раза выше среднего в последние дни, но все равно, оборот по доллару США с расчетами «завтра» не достиг и 6 млрд долл.
Довольно небольшое увеличение спроса на валюту может привести к значительному дополнительному ослаблению рубля. Также вполне возможно, что Минфин сегодня, чтобы не усугублять ситуацию на рынке, вновь возьмет паузу и откажется от проведения интервенций.
Сегодня состоится валютный депозитный аукцион Казначейства. Лимит на этом аукционе остается без изменений (0,5 млрд долл.), срок размещения — 12 дней. Вполне вероятно, что и на этом аукционе вырастет спрос, хотя привлечение краткосрочного фондирования в валюте не является заменой конверсионным операциям. Депозитные валютные аукционы в нынешней ситуации могут стать необходимыми для покрытия экстренных нужд. К тому же нельзя исключать, что нынешнее ослабление рубля — кратковременное явление, и уже через несколько дней рубль частично отыграет падение последних двух дней.
Недельная инфляция осталась на нулевом уровне. В августе прошлого года фиксировалась рекордная для России дефляция, и цены снизились на 0,6% по итогам месяца, поэтому, несмотря на стабильность цен в начале августа этого года, годовая инфляция ускорилась до 2,6%. Ослабление рубля транслируется в рост потребительских цен с лагом в несколько месяцев, так что по итогам августа инфляция, скорее всего, останется вблизи нуля. Тем не менее рост рисков для рубля может заставить ЦБ вновь ужесточить риторику в отношении денежно-кредитной политики.
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