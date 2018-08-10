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АСВ выплатит вкладчикам банка «Новое время» 2,7 миллиона рублей
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АСВ выплатит вкладчикам банка «Новое время» 2,7 миллиона рублей 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит 2,7 миллиона рублей возмещения клиентам банка «Новое время», у которого аннулировали лицензию, сообщается на сайте агентства.
"Согласно реестру обязательств КБ «Новое время» (ООО) размер страховой ответственности агентства составляет 2,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Ранее АСВ сообщало, что самостоятельно выплатит страховое возмещение клиентам банка в связи незначительным объемом требующихся выплат. Сообщалось, что прием заявлений о выплате страхового возмещения по вкладам, а также выплаты вкладчикам банка начнутся с 13 августа.
Лицензия у банка была аннулирована с 3 августа в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, отмечал регулятор.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 429-е место в банковской системе РФ.
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