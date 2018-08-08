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Динамика Tesla удивляет инвесторов. Илон Маск — гений или Остап Бендер нашего времени?
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Динамика Tesla удивляет инвесторов. Илон Маск — гений или Остап Бендер нашего времени? 

Прайм 2 часа назад
В августе в центре внимания на американском фондовом рынке находятся акции Tesla. На прошлой неделе они выросли на 20%, несмотря на слабую отчётность. Компания по-прежнему не может выйти на прибыльность: во II квартале убытки компании выросли в 2 раза кв. /кв., до $717,5 млн Вчера акции Tesla выросли ещё на 11%, в моменте они поднимались до $384,94 — исторический максимум. Из-за бурного роста в какой-то момент торги акциями Tesla на NASDAQ приостанавливались, но потом были возобновлены.
Причиной сильного роста стало сообщение в Twitter основателя компании Илона Маска: «Я рассматриваю вопрос о том, чтобы сделать Tesla частной за $420 за акцию. Финансирование обеспечено» («Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Shareholders could either to sell at $420 or hold shares & go private»). Другими словами, он рассматривает вариант выкупа акций Tesla по $420. Но сам по себе твит гарантий выкупа не даёт, и непонятно, откуда Маск возьмёт деньги на самый крупный выкуп в истории. На текущий момент Макс владеет 20% акций компании.
Мировой фондовый рынок за последние годы сильно изменился — на динамику акций более сильное влияние оказывают сообщения в Twitter, а не отчётность компаний. На текущий момент сложно понять, кто такой Илон Маск — гений, у которого в запасе ещё есть суперпроект электромобиля, или Остап Бендер нашего времени? Пока инвесторы верят в проект Илона Маска по созданию электроавтомобилей. Но мы рекомендуем следить за динамикой акций Tesla со стороны. В ближайшее время они могут как подняться к $420, так и откатиться вниз к $300. На наш взгляд, второй сценарий более вероятен. Развитие ситуации будет зависеть от отношения инвесторов к компании.
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