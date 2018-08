В августе в центре внимания на американском фондовом рынке находятся акции Tesla. На прошлой неделе они выросли на 20%, несмотря на слабую отчётность. Компания по-прежнему не может выйти на прибыльность: во II квартале убытки компании выросли в 2 раза кв. /кв., до $717,5 млн Вчера акции Tesla выросли ещё на 11%, в моменте они поднимались до $384,94 — исторический максимум. Из-за бурного роста в какой-то момент торги акциями Tesla на NASDAQ приостанавливались, но потом были возобновлены.

Причиной сильного роста стало сообщение в Twitter основателя компании Илона Маска : «Я рассматриваю вопрос о том, чтобы сделать Tesla частной за $420 за акцию. Финансирование обеспечено» («Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Shareholders could either to sell at $420 or hold shares & go private»). Другими словами, он рассматривает вариант выкупа акций Tesla по $420. Но сам по себе твит гарантий выкупа не даёт, и непонятно, откуда Маск возьмёт деньги на самый крупный выкуп в истории. На текущий момент Макс владеет 20% акций компании.