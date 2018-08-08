Курс биткоина за сутки рухнул на 10%

Стоимость биткоина снизилась на почти 10% или на $700 за последние 24 часа. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

На торгах во вторник, 7 августа, примерно в 16:24 по московскому времени стоимость биткоина установила локальный максимум дня в $7144,95. В этот момент курс биткоина к рублю составлял примерно 453,7 тысячи рублей (по курсу 63,5 рубля за один доллар).

Позже, в среду, 8 августа, в 08:44 по московскому времени курс биткоина снизился до $6462,06, что на 9,6% ниже максимума предыдущего дня. По данным на 11:00, один биткоин стоит $6547,69 или примерно 415,8 тысячи рублей (по курсу 63,5 рубля за доллар).

Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $112,6 млрд

За последнюю неделю курс цифровой валюты упал ниже двух «психологических» отметок: 31 июля стоимость биткоина опустилась ниже $8000, а 5 августа — ниже $7000. В декабре 2017 года курс криптовалюты доходил до $20 тысяч.