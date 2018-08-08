В Тегеране считают, что США не по силам остановить экспорт иранской нефти

ТАСС , 8 августа. США не смогут добиться полного прекращения экспорта иранской нефти. Такую позицию выразил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Американцы заявили, что хотят добиться снижения экспорта иранской нефти до нуля, — цитирует Зарифа агентство IRNA . — Это им не по силам. Страны, с которыми США ведут переговоры по этому вопросу, ответили, что продолжат импортировать иранские углеводороды".

Министр подчеркнул, что против значительного ограничения экспорта иранской нефти выступают многие страны помимо Ирана. «Мы уверены, что наши соседи, другие экспортеры нефти, а также страны, заинтересованные в обеспечении своей энергетической безопасности, не допустят этого (остановку нефтяного экспорта Ирана — прим. ТАСС)», — добавил он.

Власти США 7 августа начали восстановление первой части санкций в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Ограничения будут наложены на автомобильный сектор, торговлю золотом и другими стратегически важными товарами. Кроме того, в начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.