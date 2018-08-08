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ФРИИ инвестирует 18 млн рублей в производителя промышленного сканера InSize
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ФРИИ инвестирует 18 млн рублей в производителя промышленного сканера InSize 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Доля фонда в компании увеличится с 7% до 17%. Инвестиции будут перечислены двумя траншами.
InSize планирует направить привлеченные средства на усиление отдела продаж и разработки, масштабирование существующих технологий и вывод на рынок новых.
Разработки компании помогают интернет-магазинам, логистическим компаниям, лабораториям и крупным ритейлерам быстро получать все необходимые данные о габаритах и весе товаров с высокой точностью, уточняется в сообщении.
«Сейчас мы разрабатываем облачный сервис, который, на основе полученных устройством данных, дает рекомендацию по упаковке товара. Наша разработка увеличит скорость упаковки заказов, минимизирует расходы на транспорт», — рассказал сооснователь InSize Григорий Бочаров.
По словам инвестиционного менеджера ФРИИ Никиты Юрьева, деятельность InSize в ближайший год будет сфокусирована на российском рынке с объемом в $98 млн  В случае удачного масштабирования в России у компании появится возможность запустить работу в Великобритании, Германии и США с объемом рынка в $12 млрд, добавил он.
Выручка InSize за 2017 год составила 20 млн рублей. Все доходы были направлены на производство и разработку новых моделей устройств.
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