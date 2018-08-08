Доллар и евро преодолели психологическую отметку

Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 19 июня

Курс доллара впервые с 19 июня превысил 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара вырос на 60 копеек и составил 64,09 рубля.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов впервые с 25 июля превысил 74 рубля.