Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро

По итогам первой половины текущего года, Ferrari стала самой прибыльной маркой. Компания зарабатывает 69 тысяч евро с каждого проданного автомобиля. Для сравнения, этот показатель для группы Jaguar Land Rover составляет 800 евро. Об этом говорится в исследовании немецкого профессора Фердинанда Дуденхеффера

В документе также указано, что Porsche является самым прибыльным из немецких премиальных брендов: с каждой проданной машины компания получает около 17 тысяч евро, а Audi, BMW и Mercedes-Benz — около девяти тысяч. Прибыль Maserati составляет пять тысяч евро.

Есть среди автопроизводителей и те, кто несут убытки. Так, каждый проданный Bentley обходится компании в 17 тысяч евро, что объясняется значительными инвестициями в разработку электрических силовых установок и технологий. Tesla при этом с каждой проданной машины теряет 11 тысяч евро.