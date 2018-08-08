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Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро
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Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
По итогам первой половины текущего года, Ferrari стала самой прибыльной маркой. Компания зарабатывает 69 тысяч евро с каждого проданного автомобиля. Для сравнения, этот показатель для группы Jaguar Land Rover составляет 800 евро. Об этом говорится в исследовании немецкого профессора Фердинанда Дуденхеффера.
В документе также указано, что Porsche является самым прибыльным из немецких премиальных брендов: с каждой проданной машины компания получает около 17 тысяч евро, а Audi, BMW и Mercedes-Benz — около девяти тысяч. Прибыль Maserati составляет пять тысяч евро.
Есть среди автопроизводителей и те, кто несут убытки. Так, каждый проданный Bentley обходится компании в 17 тысяч евро, что объясняется значительными инвестициями в разработку электрических силовых установок и технологий. Tesla при этом с каждой проданной машины теряет 11 тысяч евро.
В прошлом году аналогичное исследование провел Bloomberg и получил похожие результаты: лидерами по операционной прибыли также стали Ferrari и Porsche.
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