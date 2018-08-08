Минэнерго: модернизация ТЭС не помешает переходу к новой модели рынка тепла

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости . Программа модернизации тепловой генерации не может затормозить процесс введения новой модели рынка тепла в России по принципу альтернативной котельной, полагает замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко

rightНовая модель рынка тепла предполагает изменение системы регулирования тарифов на теплоэнергию — переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на теплоэнергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена альтернативной котельной).

"Ничуть абсолютно", — ответил Кравченко на вопрос, не может ли модернизация ТЭС затормозить процесс введения альткотельной. По его словам, у программы модернизации ТЭС и новой модели рынка тепла разные задачи. Первая связана с модернизацией генерирующего оборудования, тогда как введение альткотельной нацелено на повышение загрузки более эффективных тепловых мощностей, а также получение источников средств для ремонта тепловых сетей.

"В большей степени механизм альткотельной решает две задачи — повышение степени загрузки тепловой станции и получение источников для ремонта тепловых сетей, потому что именно там происходит наибольшее количество всяких эксцессов — аварии, потери на сетях", — сообщил журналистам замминистра.

Новая модель рынка тепла в РФ может заработать уже в 2018 году. Первым населенным пунктом, внедрившим ее, станет город Рубцовск Алтайского края. По словам Кравченко, Минэнерго также готовит документацию для правительства по второму пилотному населенному пункту — поселку Линево Новосибирской области.