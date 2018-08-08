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Курс британского фунта опустился ниже $1,29
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Курс британского фунта опустился ниже $1,29 

Investing.com Россия 55 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В среду курс фунта опустился ниже $1,29 впервые с августа 2017 года из-за опасений о том, что Великобритании не удастся заключить соглашение с ЕС до выхода страны из состава Евросоюза.
К 13:06 МСК пара GBP/USD снизилась на 0,27% до 1,2903. На сегодняшней сессии был зафиксирован минимум 1,2893.
Фунт также подешевел против евро до минимума с ноября прошлого года. На момент написания статьи пара EUR/GBP торговалась на позиции 0,8986, отступив от максимума сессии 0,8992.
На этой неделе фунт оказался под давлением после того, как министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил о том, что Великобритания может выйти из ЕС без заключения какого-либо соглашения об условиях этого выхода. Инвесторы опасаются, что хаос в торговле может нанести ущерб британской экономике.
Пара GBP/USD снизилась в среду несмотря на стабильность курса доллара по отношению к другим основным валютам.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, незначительно изменился около позиции 95,03.
Высоким остается спрос инвесторов на доллар как на защитный актив на фоне растущей напряженности в торговых отношениях между Китаем и США.
В офисе торгового представителя США во вторник вечером заявили, что в этом месяце вступят в силу новые 25% пошлины США на китайские товары на сумму $16 млрд
Вашингтон намерен усилить давление на Китай, чтобы добиться от этой страны уступок в международной торговле. В июле Белый дом ввел пошлины на импортные китайские товары на сумму $34 млрд, что привело к ответным пошлинам со стороны Китая.
Аналитики отмечают, что на данный момент, судя по данным торгового баланса Китая, вторая экономика мира пока не пострадала от торгового конфликта со США.
{{ecl-595||Объем экспорта Китая}} в июле должен вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт Китая увеличился на 27,3% также превысив прогнозы экспертов. Эти данные успокоили инвесторов по отношению к торговле Китая, которая растет несмотря на первый пакет пошлин США, вступивших в силу в прошлом месяце.
Курс доллара просел относительно иены: пара USD/JPY снизилась на 0,42% до 110,92 перед началом в четверг двусторонних торговых переговоров между США и Японией в Вашингтоне.
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