Доллар закрепился на уровне двухлетнего максимума

8 августа курс доллара на Московской бирже вырос до 64,6 рубля (+1,15 рубля). Последний раз такое значение было зафиксировано в ноябре 2016 года, сообщают "Ведомости"

Вслед за долларом укрепился и евро, который впервые с мая 2018-го преодолел отметку в 74 рубля до значения 74,93. Рубль при этом заметно слабеет, передает "Уралинформбюро"

ВТБ, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Эксперты уверены, что причиной «обвала» рубля стали новые заявления о санкциях. 3 августа в Сенат США был внесен «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». По информации «Коммерсанта», документ предусматривает запрет операций в США и заморозку активов 7 российских банков, в том числе Сбербанка

Стоит напомнить, в конце июля экономисты рассказали, когда и при каких условиях укрепится курс рубля к доллару.