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Доллар закрепился на уровне двухлетнего максимума
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Доллар закрепился на уровне двухлетнего максимума 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
8 августа курс доллара на Московской бирже вырос до 64,6 рубля (+1,15 рубля). Последний раз такое значение было зафиксировано в ноябре 2016 года, сообщают "Ведомости".
Вслед за долларом укрепился и евро, который впервые с мая 2018-го преодолел отметку в 74 рубля до значения 74,93. Рубль при этом заметно слабеет, передает "Уралинформбюро".
Эксперты уверены, что причиной «обвала» рубля стали новые заявления о санкциях. 3 августа в Сенат США был внесен «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». По информации «Коммерсанта», документ предусматривает запрет операций в США и заморозку активов 7 российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.
Стоит напомнить, в конце июля экономисты рассказали, когда и при каких условиях укрепится курс рубля к доллару.
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