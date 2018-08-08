Иностранные инвестиции в Москву выросли на 28% за год

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что инвестиции иностранных компаний в столицу в 2017 году выросли на 28,4% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году иностранные инвесторы вложили в Москву 83,9 миллиарда долларов, что составляет 56,3% от инвестиций во всю страну, сообщает m24.ru Вице-мэр назвала причинами роста в этом направлении упрощение административных процедур и развитие новых инвестиционных инструментов. Сергунина напомнила, что в 2017 году Москва первой в России заключила офсетный контракт по локализации на своей территории современного производства лекарств, а Financial Times включила российскую столицу в пятерку рейтинга инвестиционной привлекательности городов Европы.