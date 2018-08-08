Объем отгруженной продукции в промышленности Липецкой области вырос на 17%

ЛИПЕЦК, 8 авг — РИА Новости . Объем отгруженной продукции в промышленном комплексе Липецкой области за шесть месяцев 2018 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 374 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

right"Рост к соответствующему периоду прошлого года превысил 117% по объёму отгруженной продукции в промышленном секторе экономики Липецкой области. Также увеличился объем отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) собственного производства, он составил 31,9 миллиарда рублей, что на 31% выше уровня аналогичного периода 2017 года", говорится в сообщении.

Так, значительный рост инновационной продукции отмечен в производстве лекарственных средств — в 5,4 раза, в производстве напитков — в 1,8 раза, в металлургическом производстве — в 1,5 раза, в производстве готовых металлических изделий — на 17,2%, в производстве электрического оборудования — на 15%.

Кроме того, наблюдается рост в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, бумаги. При этом, удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, составляет 18%, что выше среднероссийского уровня (7,3%). По этому показателю Липецкая область занимает первое место в ЦФО и третье — в России. Также отмечается рост среднемесячной заработной платы в обрабатывающих производствах на 9,9% — до 40,7 тысячи рублей.

"Инновационное производство невозможно без тесной взаимосвязи науки и предприятий. Наша задача — помочь предприятиям, и тем, которые уже работают, и тем, которые только будут созданы, освоить наукоемкие технологии, чтобы не снижать темпов развития промышленного комплекса региона", — цитирует пресс-служба слова главы администрации Липецкой области Олега Королева

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