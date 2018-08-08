«РИА Рейтинг» назвало банки с самой высокой и самой низкой рентабельностью активов

Медианная рентабельность активов 200 крупнейших российских банков на 1 июля 2018 года составила 1,25%. Такие данные приводит в своем исследовании агентство «РИА Рейтинг», указывая для сравнения, что на аналогичную дату 2017 года медианная рентабельность активов банков из топ-200 составляла 1,17%, а на 1 июля 2016 года — 0,82%.

Из банков, представленных в рейтинге по рентабельности активов на 1 июля 2018 года, ростом показателя по сравнению результатом на 1 июля 2017 года характеризовались 97, а среди 50 самых рентабельных — 32. Медианный рост рентабельности активов среди 97 банков, у которых была положительная динамика, был на уровне 0,84 процентного пункта. При этом среднее (медианное) сокращение рентабельности у банков с отрицательной динамикой относительно результата годом ранее составляет 0,85 п. п.

Среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) наибольшей рентабельностью активов характеризуются иностранные банки. В частности, рентабельность активов у иностранных банков, представленных в рейтинге, составила 2,3% против 1,49% у государственных банков и 1,47% у частных банков. Для сравнения, на 1 июля 2017 года рентабельность активов иностранных банков из рейтинга составляла 2,5%, государственных — 2,1%, частных банков — 0,9%. Аналитики уточняют, что негативная динамика государственных банков обусловлена убытками семи санируемых банков; если исключить результаты этих банков, то рентабельность активов госбанков будет на уровне иностранных банков.

В целом очень высокую рентабельность активов (более 5%) по итогам первого полугодия продемонстрировали восемь кредитных организаций против 11 на 1 июля 2017 года. Среди банков с рентабельностью активов выше 5% на 1 июля 2018 года преобладают частные банки: их шесть, а государственных и иностранных банков — по одному.

По мнению аналитиков агентства «РИА Рейтинг», во второй половине 2018 года российскому банковскому сектору удастся получить сопоставимую с первой половиной года прибыль (показатель января — июня 2018 года составил 634 млрд рублей), а прибыль банков за весь 2018 год составит порядка 1,3—1,4 трлн. Как следствие, рентабельность банковского сектора на скользящем 12-месячном отрезке продолжит расти. Такой уровень прибыли соответствует рентабельности активов в 1,5—1,6% и рентабельности капитала в 12,5—13,5%.